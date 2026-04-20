Xiaomi SU7 2026 lập kỳ tích vận hành 1.265 km chỉ với một lần dừng sạc Mẫu sedan điện Xiaomi SU7 phiên bản 2026 vừa hoàn tất hành trình thực tế từ Bắc Kinh đến Thượng Hải dài 1.265 km. Chiếc xe duy trì vận hành trong 15 giờ liên tục và chỉ cần một lần dừng sạc duy nhất, xóa tan nỗi lo về phạm vi hoạt động của xe điện.

Trong một nỗ lực nhằm chứng minh hiệu suất năng lượng và độ bền bỉ của dòng xe điện chiến lược, Xiaomi đã thực hiện hành trình thử nghiệm xuyên tâm điểm kinh tế từ Bắc Kinh đến Thượng Hải. Chiếc Xiaomi SU7 đã chinh phục quãng đường 1.265 km đường nhựa trong tổng thời gian 15 giờ, một con số ấn tượng đối với các dòng xe thuần điện (BEV) hiện nay.

Thử thách thực tế xóa tan nỗi lo phạm vi hoạt động

Khác với các bài kiểm tra trong phòng thí nghiệm vốn thường đưa ra những con số lý tưởng, Xiaomi đã lựa chọn phương thức phát trực tiếp (livestream) toàn bộ quá trình di chuyển. Điều này giúp loại bỏ sự hoài nghi của công chúng về khả năng vận hành thực tế của xe. Với việc chỉ dừng sạc đúng một lần duy nhất trên suốt hành trình hơn 1.200 km, Xiaomi SU7 cho thấy khả năng quản lý năng lượng tối ưu, thay vì chỉ dựa vào dung lượng pin đơn thuần.

Chiếc xe duy trì tốc độ phù hợp với quy định trên đường cao tốc, phản ánh chính xác thói quen lái xe của người dùng thông thường thay vì cố tình di chuyển chậm để tiết kiệm điện.

Động cơ V6S Plus và các tùy chọn pin trên phiên bản 2026

Xiaomi SU7 tham gia thử nghiệm thuộc phiên bản mới 2026, được trang bị động cơ V6S Plus mạnh mẽ trên tất cả các biến thể. Tùy theo từng phiên bản, thông số kỹ thuật có sự khác biệt rõ rệt để đáp ứng nhu cầu từ di chuyển đô thị đến hiệu suất cao.

Cụ thể, các phiên bản Standard và Pro sở hữu công suất định mức 235 kW. Trong khi đó, phiên bản Max cao cấp nhất đạt tới 508 kW, mang lại khả năng tăng tốc vượt trội. Hệ thống lưu trữ năng lượng cũng được đa dạng hóa với ba tùy chọn công nghệ pin khác nhau.

Thông số Phiên bản Standard Phiên bản Pro Phiên bản Max Động cơ V6S Plus V6S Plus V6S Plus Công suất 235 kW 235 kW 508 kW Loại pin LFP 73 kWh LFP 96,3 kWh Lithium ternary 101,7 kWh Tầm vận hành (CLTC) 720 km 902 km 835 km

Mặc dù tiêu chuẩn CLTC (Trung Quốc) thường cao hơn so với thực tế, nhưng kết quả từ hành trình Bắc Kinh - Thượng Hải cho thấy Xiaomi SU7 2026 đã đạt được hiệu suất tiêu thụ năng lượng cực kỳ sát với công bố, đánh dấu một bước tiến quan trọng của hãng công nghệ trong lĩnh vực sản xuất ô tô thông minh.