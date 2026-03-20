Xiaomi SU7 2026 ra mắt: Hệ thống khung gầm Dragon Chassis và tầm vận hành 902 km Xiaomi SU7 2026 nâng cấp toàn diện với hệ thống khung gầm Dragon Chassis mới, chuẩn hóa LiDAR trên mọi phiên bản và đạt phạm vi hoạt động tối đa lên đến 902 km.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu phiên bản nâng cấp của mẫu sedan điện SU7 đời 2026 tại thị trường Trung Quốc. Mẫu xe mới tập trung cải thiện đáng kể về độ an toàn, hệ thống hỗ trợ lái thông minh và vật liệu nội thất cao cấp. Giá bán khởi điểm của Xiaomi SU7 2026 là 219.900 nhân dân tệ (tương đương khoảng 31.870 USD), tăng nhẹ 4.000 nhân dân tệ so với phiên bản tiền nhiệm.

Chuẩn hóa LiDAR và nền tảng điện toán Nvidia Thor-U

Đáng chú ý, Xiaomi SU7 2026 đã chuẩn hóa các trang bị phần cứng cao cấp trên toàn bộ dòng sản phẩm. Tất cả các phiên bản hiện nay đều được tích hợp sẵn hệ thống LiDAR, radar sóng milimet 4D và nền tảng điện toán Nvidia Thor-U. Hệ thống này cung cấp sức mạnh xử lý lên tới 700 TOPS, hỗ trợ đắc lực cho công nghệ hỗ trợ lái xe Xiaomi HAD (Xiaomi Hyper Autonomous Driving).

Về sức mạnh vận hành, mẫu sedan này sử dụng động cơ V6S Plus. Phiên bản Standard và Pro sở hữu công suất 235 kW, trong khi phiên bản Max cao cấp nhất đạt công suất ấn tượng 508 kW. Hệ thống điện áp cao của xe dao động từ 752V đến 897V tùy phiên bản, cho phép tối ưu tốc độ sạc và hiệu suất năng lượng trên nền tảng kiến trúc 800V.

Phiên bản Giá bán (Nhân dân tệ) Công suất Dung lượng Pin Phạm vi (CLTC) SU7 Standard 219.900 235 kW 73 kWh (LFP) 720 km SU7 Pro 249.900 235 kW 96,3 kWh (LFP) 902 km SU7 Max 303.900 508 kW 101,7 kWh (Lithium Ternary) 835 km

Hệ thống khung gầm Dragon Chassis và trải nghiệm cabin thông minh

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất là việc giới thiệu hệ thống khung gầm Dragon Chassis (Khung gầm Rồng). Hệ thống này kết hợp giữa treo tay đòn kép phía trước và treo năm liên kết phía sau. Trên các phiên bản cao cấp, Xiaomi bổ sung hệ thống treo khí nén hai khoang với giảm chấn thích ứng, có khả năng điều khiển dự đoán dựa trên việc giám sát điều kiện mặt đường theo thời gian thực.

Bên trong cabin, Xiaomi đã cập nhật vật liệu mới và tinh chỉnh giao diện người dùng. Xe vẫn duy trì màn hình trung tâm 16,1 inch, bảng điều khiển xoay 7,1 inch và màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD). Hệ thống buồng lái thông minh hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói mở rộng và khả năng tương tác đa màn hình linh hoạt.

Gia tăng độ bền cấu trúc và an toàn thụ động

Để đảm bảo an toàn tối đa cho hành khách, Xiaomi SU7 2026 tăng cường sử dụng thép cường độ cao lên đến 2200 MPa tại các vị trí trọng yếu. Xe được trang bị hệ thống 9 túi khí tiêu chuẩn. Bên cạnh đó, một cơ chế mở khóa cửa ba lớp dự phòng đã được thiết lập để đảm bảo cửa xe vẫn có thể mở được trong các điều kiện va chạm cực đoan. Bộ pin cũng được gia cố thêm các lớp bảo vệ gầm và lớp phủ chống tác động ngoại lực.

Chiến lược mở rộng thị trường của Xiaomi

Mẫu SU7 2026 tiếp tục duy trì kích thước dài 4.997 mm và chiều dài cơ sở 3.000 mm, trực tiếp cạnh tranh với Tesla Model 3 trong phân khúc sedan điện cỡ trung. Việc ra mắt phiên bản mới diễn ra sau khi nhà máy của Xiaomi hoàn tất quá trình tái cấu trúc sản xuất vào đầu năm 2026.

Mảng kinh doanh ô tô của tập đoàn công nghệ này đang cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ với tổng lượng xe giao hàng vượt mốc 600.000 chiếc chỉ sau 22 tháng. Xiaomi đặt mục tiêu đầy tham vọng là bàn giao 550.000 xe trong riêng năm 2026, khẳng định vị thế của SU7 như một dòng sản phẩm chiến lược chủ đạo.