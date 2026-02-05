Xiaomi SU7 Ultra: Mẫu xe Trung Quốc đầu tiên xuất hiện trong Gran Turismo 7 Xiaomi SU7 Ultra chính thức trở thành mẫu xe điện Trung Quốc đầu tiên góp mặt trong tựa game mô phỏng đua xe huyền thoại Gran Turismo 7 từ ngày 29/01/2026.

Xiaomi vừa chính thức thông báo mẫu xe điện hiệu suất cao SU7 Ultra sẽ được tích hợp vào trò chơi mô phỏng đua xe Gran Turismo 7. Đây là cột mốc quan trọng khi lần đầu tiên một thương hiệu ô tô Trung Quốc xuất hiện trong danh sách xe của tựa game danh tiếng này, dự kiến bắt đầu từ ngày 29/01/2026.

Sự hiện diện lịch sử trong hệ sinh thái đua xe mô phỏng

Gran Turismo 7 do Polyphony Digital phát triển cho nền tảng PlayStation, được công nhận là một trong những trò chơi mô phỏng đua xe hàng đầu thế giới. Tựa game này sở hữu hơn 500 mẫu xe được tái tạo tỉ mỉ từ các nhà sản xuất danh tiếng như Nissan, Porsche, BMW và Mercedes-AMG. Tuy nhiên, các thương hiệu ô tô từ Trung Quốc vốn luôn vắng bóng trong danh sách này cho đến khi có sự xuất hiện của Xiaomi.

Việc được đưa vào Gran Turismo 7 là một thành tựu đáng kể đối với Xiaomi, một thương hiệu chỉ mới gia nhập thị trường ô tô trong thời gian ngắn. Sự hợp tác này đã được nhen nhóm từ tháng 06/2025, khi Polyphony Digital và Xiaomi xác nhận kế hoạch đưa SU7 Ultra vào thế giới ảo, minh chứng cho sự công nhận toàn cầu đối với kỹ thuật ô tô của Trung Quốc.

Sức mạnh của siêu xe điện Xiaomi SU7 Ultra

SU7 Ultra là phiên bản hiệu suất cao nhất của dòng sedan điện Xiaomi, được coi là biểu tượng công nghệ của hãng. Xe được trang bị hệ thống truyền động điện đa mô-tơ, cho khả năng tăng tốc từ 0–100 km/h trong thời gian chưa đầy 2 giây. Phiên bản ảo trong game sẽ cung cấp cho người chơi trải nghiệm thực tế về sức mạnh và công nghệ xe điện hàng đầu hiện nay.

Mở đường cho các thương hiệu ô tô Trung Quốc

Sự kiện Xiaomi SU7 Ultra gia nhập Gran Turismo 7 có thể mở đường cho nhiều nhà sản xuất Trung Quốc khác tiếp cận văn hóa ô tô và lĩnh vực trò chơi điện tử toàn cầu. Trước đó, Yangwang - thương hiệu hạng sang của BYD - cũng đã thông báo mẫu Yangwang U9 Xtreme sẽ sớm xuất hiện trên PlayStation 5.

Yangwang U9 từng gây tiếng vang khi đạt kỷ lục vòng đua nhanh nhất tại Nürburgring Nordschleife với thời gian 6:59,157 và đạt tốc độ tối đa 496,22 km/h tại trường thử ATP (Đức). Sự góp mặt của những cái tên như Xiaomi hay BYD đang dần thay đổi vị thế của xe điện Trung Quốc trên bản đồ hiệu suất thế giới.