Xiaomi Tag ra mắt: Thiết bị theo dõi đồ vật hỗ trợ cả Apple Find My và Google Find Hub Xiaomi vừa chính thức gia nhập thị trường thiết bị theo dõi thông minh với Xiaomi Tag. Sản phẩm nổi bật nhờ khả năng hoạt động đa nền tảng, thiết kế siêu mỏng và thời lượng pin lên tới hơn một năm.

Sau một thời gian dài xuất hiện dưới dạng tin đồn, Xiaomi đã chính thức giới thiệu mẫu phụ kiện theo dõi đồ vật đầu tiên của hãng với tên gọi Xiaomi Tag. Đây là thiết bị định vị sử dụng công nghệ Bluetooth nhỏ gọn, được thiết kế để giúp người dùng tìm kiếm các vật dụng dễ thất lạc như chìa khóa, ví tiền hoặc hành lý.

Xiaomi Tag ra mắt và cạnh tranh với AirTag của Apple

Thiết kế tối giản và thông số kỹ thuật chi tiết

Xiaomi Tag sở hữu ngôn ngữ thiết kế tối giản với lớp vỏ nhựa trắng bền bỉ. Thiết bị có trọng lượng siêu nhẹ, chỉ khoảng 10g và độ dày 7.2mm, cho phép người dùng dễ dàng để trong ví, gắn vào móc khóa hoặc túi xách mà không gây cảm giác vướng víu. Sản phẩm đạt chuẩn kháng nước và chống bụi IP67, đảm bảo hoạt động ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.

Xiaomi Tag có thiết kế bắt mắt

Về mặt công nghệ, Xiaomi trang bị cho sản phẩm kết nối Bluetooth 5.4 tiên tiến và chip NFC để tương tác với các thiết bị lân cận. Thiết bị sử dụng viên pin cúc áo CR2032 phổ biến, có thể thay thế dễ dàng. Theo công bố từ nhà sản xuất, thời lượng pin của Xiaomi Tag có thể duy trì hơn một năm trước khi cần thay mới.

Khả năng tương thích đa nền tảng hiếm hoi

Điểm khác biệt lớn nhất giúp Xiaomi Tag cạnh tranh với các đối thủ như Apple AirTag hay Samsung Galaxy SmartTag chính là khả năng hỗ trợ đa nền tảng. Thay vì giới hạn trong một hệ sinh thái duy nhất, Xiaomi Tag hoạt động liền mạch với cả Apple Find My và Google Find Hub.

Xiaomi hỗ trợ kết nối đa nền tảng

Sự linh hoạt này cho phép người dùng định vị đồ vật thông qua mạng lưới thiết bị khổng lồ của cả iOS và Android. Bên cạnh đó, thiết bị còn tích hợp còi báo âm lượng lớn để tìm kiếm đồ vật ở cự ly gần và tính năng cảnh báo "Bỏ quên" (Left Behind) để thông báo cho chủ sở hữu khi họ di chuyển ra xa khỏi vật dụng được gắn thẻ.

Thông số kỹ thuật và so sánh giá bán

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của Xiaomi Tag so với đối thủ cùng phân khúc:

Thông số Xiaomi Tag Galaxy SmartTag (Tham khảo) Kết nối Bluetooth 5.4, NFC Bluetooth, GPS Pin CR2032 (Hơn 1 năm) CR2032 (Khoảng 1 năm) Kháng nước IP67 Có hỗ trợ Tương thích iOS & Android Samsung Android 8.0+

Hiện tại, Xiaomi Tag được giới thiệu tại thị trường Malaysia với tùy chọn màu Trắng. Giá bán lẻ cho một chiếc là 79 RM (khoảng 530.000 VNĐ). Người dùng cũng có thể lựa chọn mua gói combo 4 chiếc với giá 299 RM (khoảng 2.000.000 VNĐ) để tiết kiệm chi phí.