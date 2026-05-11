Xiaomi thay đổi chiến lược dòng Redmi K100: Mẫu Pro Max biến mất nhường chỗ cho mã Q11X Xiaomi dường như đang tái định vị dòng flagship Redmi bằng cách thay thế phiên bản Pro Max bằng mẫu Q11X, đi kèm cấu hình Snapdragon 8 Elite và hệ điều hành HyperOS 3 tối ưu trên tiến trình 2nm.

Dòng điện thoại thông minh Redmi K100 của Xiaomi đang trở thành tâm điểm chú ý khi các báo cáo mới nhất cho thấy một sự thay đổi lớn trong cấu trúc sản phẩm. Khác với thế hệ tiền nhiệm, phiên bản mang hậu tố “Pro Max” nhiều khả năng sẽ không xuất hiện, thay vào đó là một thiết bị hoàn toàn mới với định vị cao cấp hơn.

Xiaomi có thể không ra mắt phiên bản Redmi K100 Pro Max

Sự biến mất của mã Q11U và sự xuất hiện của Q11X

Theo nguồn tin từ Experience More, lộ trình phát triển của Xiaomi đã có sự điều chỉnh quan trọng. Trước đó, mã nội bộ Q11U được giới chuyên môn mặc định là của Redmi K100 Pro Max, tiếp nối mã P11U của Redmi K90 Pro Max. Tuy nhiên, dữ liệu mới nhất cho thấy mã Q11U đã bị loại bỏ, thay thế bằng mã hiệu Q11X.

Sự thay đổi mã hiệu này không đơn thuần là việc đổi tên gọi. Trong ngành công nghiệp điện thoại, việc thay đổi ký tự cuối trong mã hiệu thường ám chỉ một sự thay đổi về bản chất phần cứng hoặc định vị phân khúc. Redmi K90 Pro Max từng gây ấn tượng mạnh với người dùng nhờ cấu hình phần cứng vượt trội, nhưng việc sử dụng tên gọi “Pro Max” khiến thương hiệu này chịu nhiều so sánh trực tiếp với các dòng sản phẩm của Apple.

Redmi K90 Pro Max gây ấn tượng với cấu hình phần cứng mạnh mẽ

Phân tích kỹ thuật: Snapdragon 8 Elite và tiến trình 2nm

Điểm đáng chú ý nhất của mẫu Q11X (có thể là Redmi K100 Ultra) nằm ở nền tảng sức mạnh bên trong. Các bản dựng thử nghiệm sớm của hệ điều hành HyperOS 3 đã được phát hiện chạy trên thiết bị này. Đáng chú ý, phần mềm này được cho là đã tối ưu hóa hoàn toàn cho kiến trúc tiến trình 2nm – một bước nhảy vọt so với tiến trình 4nm và 3nm hiện nay.

Về vi xử lý, thiết bị nhiều khả năng sẽ trang bị chipset thuộc dòng Snapdragon 8 Elite Gen 6. Việc áp dụng tiến trình sản xuất siêu nhỏ không chỉ giúp tăng mật độ bóng bán dẫn mà còn cải thiện đáng kể hiệu suất năng lượng và khả năng xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI) phức tạp. Đây có thể là lý do Xiaomi muốn tách biệt sản phẩm này khỏi cái tên “Pro Max” thông thường để xây dựng một bản sắc riêng cho phân khúc flagship hiệu năng cao.

Các điện thoại Redmi K100 sẽ có phần cứng cao cấp

Chiến lược giá và thị trường quốc tế

Dù mang lại những nâng cấp vượt trội về công nghệ, người dùng có thể phải đối mặt với mức giá tăng cao. Các báo cáo từ Gizmochina chỉ ra rằng giá của dòng Redmi K100 có thể tăng tới 50% so với thế hệ trước. Nguyên nhân chính đến từ chi phí sản xuất chip 2nm và việc tích hợp các module sạc không dây cao cấp cùng hệ thống tản nhiệt tiên tiến hơn.

Trên thị trường quốc tế, mẫu Q11X có khả năng sẽ được đổi tên thành POCO F9 Ultra. Đây là chiến lược quen thuộc của Xiaomi nhằm tối ưu hóa nhận diện thương hiệu tại các thị trường khác nhau. Trong khi chờ đợi sự xuất hiện của Redmi K100 Series, người dùng hiện tại có thể tham khảo mẫu Xiaomi 17 Ultra với các thông số kỹ thuật đầu bảng.

Thông số Xiaomi 17 Ultra (Tham khảo) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Bộ nhớ 16GB RAM / 512GB ROM Màn hình LTPO AMOLED 6.9 inch, 1.5K, 120Hz, 3500 nits Camera chính Tele tiềm vọng 200MP + 2 ống kính 50MP Pin & Sạc 6000mAh, sạc dây 90W, không dây 50W Kháng nước Chuẩn IP68

Việc thay thế Redmi K100 Pro Max bằng một mẫu máy mã hiệu Q11X cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc thoát khỏi cái bóng của các thương hiệu khác và xác lập một tiêu chuẩn mới cho điện thoại chuyên game và hiệu năng cao. Những thông tin chi tiết về thiết kế và ngày ra mắt chính thức dự kiến sẽ được tiết lộ thêm trong những tuần tới.