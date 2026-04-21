Xiaomi trình làng POCO M8s 5G với pin 7000 mAh và màn hình 144Hz giá từ 4.97 triệu đồng Mẫu smartphone POCO M8s 5G vừa ra mắt gây ấn tượng với viên pin dung lượng khủng 7000 mAh cùng màn hình 6.9 inch, hứa hẹn khuấy đảo phân khúc tầm trung giá rẻ.

Xiaomi vừa chính thức mở rộng dòng M-Series bằng việc ra mắt POCO M8s 5G. Đây là thiết bị hướng tới người dùng ưu tiên trải nghiệm giải trí liên tục nhờ sở hữu sự kết hợp giữa màn hình kích thước lớn và dung lượng pin vượt trội trong tầm giá dưới 5 triệu đồng.

POCO M8s 5G ra mắt

Màn hình 6.9 inch hỗ trợ tần số quét 144Hz

Điểm nhấn đầu tiên trên POCO M8s 5G là màn hình LCD kích thước lên tới 6.9 inch. Độ phân giải Full-HD+ kết hợp cùng tần số quét 144Hz giúp mọi thao tác vuốt chạm và chuyển động hình ảnh trở nên mượt mà, đáp ứng tốt nhu cầu xem video và chơi game của người dùng trẻ.

Cấu hình với chip Snapdragon 6s Gen 3

Về sức mạnh phần cứng, thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3. Máy cung cấp các tùy chọn bộ nhớ linh hoạt với RAM LPDDR4X lên đến 8GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.2 dung lượng tối đa 256GB. Đáng chú ý, người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD tích hợp.

Các tính năng chính của điện thoại

Hệ thống camera 50MP và phần mềm HyperOS 2

Mặt sau của POCO M8s 5G sở hữu cụm camera kép với cảm biến chính độ phân giải 50MP, hỗ trợ quay video chất lượng 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Về phần mềm, máy được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 2 dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 15 ngay khi xuất xưởng.

Bảng thông số kỹ thuật và giá bán

Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc cơ bản là Trắng và Đen. Dưới đây là chi tiết mức giá cho các phiên bản cấu hình:

Phiên bản Giá bán (USD) Giá quy đổi (VND) 6GB RAM / 128GB ROM 189 USD ~ 4.97 triệu đồng 8GB RAM / 256GB ROM 229 USD ~ 6.02 triệu đồng

Bên cạnh POCO M8s 5G, phân khúc giá rẻ hiện nay còn ghi nhận sự góp mặt của Redmi A7 Pro với cấu hình tối ưu cho nhu cầu cơ bản.

Thông số Chi tiết Redmi A7 Pro Màn hình 6.9 inch, 120Hz Vi xử lý Unisoc T7250 Pin 6000mAh Hệ điều hành HyperOS 3 Giá tham khảo 4.290.000đ

Với sự xuất hiện của POCO M8s 5G, người dùng phân khúc phổ thông sẽ có thêm một lựa chọn mạnh mẽ về pin và hiển thị, củng cố vị thế của Xiaomi trong việc phổ cập công nghệ 5G giá rẻ.