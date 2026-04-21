Về Báo Hà Tĩnh

Xiaomi trình làng POCO M8s 5G với pin 7000 mAh và màn hình 144Hz giá từ 4.97 triệu đồng

Bảo Long21/04/2026 21:03

Mẫu smartphone POCO M8s 5G vừa ra mắt gây ấn tượng với viên pin dung lượng khủng 7000 mAh cùng màn hình 6.9 inch, hứa hẹn khuấy đảo phân khúc tầm trung giá rẻ.

Xiaomi vừa chính thức mở rộng dòng M-Series bằng việc ra mắt POCO M8s 5G. Đây là thiết bị hướng tới người dùng ưu tiên trải nghiệm giải trí liên tục nhờ sở hữu sự kết hợp giữa màn hình kích thước lớn và dung lượng pin vượt trội trong tầm giá dưới 5 triệu đồng.

POCO M8s 5G ra mắt

Màn hình 6.9 inch hỗ trợ tần số quét 144Hz

Điểm nhấn đầu tiên trên POCO M8s 5G là màn hình LCD kích thước lên tới 6.9 inch. Độ phân giải Full-HD+ kết hợp cùng tần số quét 144Hz giúp mọi thao tác vuốt chạm và chuyển động hình ảnh trở nên mượt mà, đáp ứng tốt nhu cầu xem video và chơi game của người dùng trẻ.

Cấu hình với chip Snapdragon 6s Gen 3

Về sức mạnh phần cứng, thiết bị được trang bị vi xử lý Snapdragon 6s Gen 3. Máy cung cấp các tùy chọn bộ nhớ linh hoạt với RAM LPDDR4X lên đến 8GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS 2.2 dung lượng tối đa 256GB. Đáng chú ý, người dùng có thể mở rộng không gian lưu trữ thông qua khe cắm thẻ nhớ microSD tích hợp.

Các tính năng chính của điện thoại

Hệ thống camera 50MP và phần mềm HyperOS 2

Mặt sau của POCO M8s 5G sở hữu cụm camera kép với cảm biến chính độ phân giải 50MP, hỗ trợ quay video chất lượng 1080p ở tốc độ 30 khung hình/giây. Về phần mềm, máy được cài đặt sẵn giao diện HyperOS 2 dựa trên nền tảng hệ điều hành Android 15 ngay khi xuất xưởng.

Bảng thông số kỹ thuật và giá bán

Sản phẩm có hai tùy chọn màu sắc cơ bản là Trắng và Đen. Dưới đây là chi tiết mức giá cho các phiên bản cấu hình:

Phiên bảnGiá bán (USD)Giá quy đổi (VND)
6GB RAM / 128GB ROM189 USD~ 4.97 triệu đồng
8GB RAM / 256GB ROM229 USD~ 6.02 triệu đồng

Bên cạnh POCO M8s 5G, phân khúc giá rẻ hiện nay còn ghi nhận sự góp mặt của Redmi A7 Pro với cấu hình tối ưu cho nhu cầu cơ bản.

Xiaomi Redmi A7 Pro 4GB 128GB
Thông sốChi tiết Redmi A7 Pro
Màn hình6.9 inch, 120Hz
Vi xử lýUnisoc T7250
Pin6000mAh
Hệ điều hànhHyperOS 3
Giá tham khảo4.290.000đ

Với sự xuất hiện của POCO M8s 5G, người dùng phân khúc phổ thông sẽ có thêm một lựa chọn mạnh mẽ về pin và hiển thị, củng cố vị thế của Xiaomi trong việc phổ cập công nghệ 5G giá rẻ.

Bài liên quan
    Đọc tiếp

      Nổi bật

          Mới nhất

            Xem thêm

            Đọc nhiều

              Khoa học - Công nghệ
              • Mặc định

              Giám đốc: Nghiêm Sỹ Đống

              Trụ sở chính: Số 22, đường Phan Đình Phùng, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Cơ sở 2: Số 223, đường Nguyễn Huy Tự, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh

              Điện thoại: (023)95.858.608, (023)93.693.427 - Email: hatinhdientu@baohatinh.vn - toasoan@baohatinh.vn

              QC: (023)93.856.715 - Email quảng cáo: quangcao@baohatinh.vn - ads@hatinhtv.vn

              Giấy phép số: 15/GP-BTTTT do Bộ Thông tin - Truyền thông cấp ngày 17 tháng 01 năm 2022.

              © Bản quyền thuộc về Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

              Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.

              POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO