Xiaomi trình làng Redmi K90 Max: Smartphone tản nhiệt chủ động, pin khủng 8.550mAh Redmi K90 Max gây chú ý với hệ thống quạt tản nhiệt cơ khí tích hợp, vi xử lý Dimensity 9500 mạnh mẽ cùng khả năng kháng nước bụi IP69, giá khởi điểm từ 13,51 triệu đồng.

Xiaomi vừa chính thức tổ chức sự kiện ra mắt Redmi K90 Max tại thị trường Trung Quốc. Đây là mẫu điện thoại đầu tiên của thương hiệu Redmi được tích hợp hệ thống tản nhiệt chủ động, kết hợp cùng cấu hình phần cứng hàng đầu nhằm tối ưu trải nghiệm chơi game chuyên nghiệp.

Đột phá với hệ thống tản nhiệt chủ động

Điểm nhấn lớn nhất trên Redmi K90 Max chính là quạt tản nhiệt cơ khí có đường kính 18.1mm. Theo Xiaomi, kích thước này vượt trội so với hầu hết các đối thủ cùng phân khúc. Hệ thống sử dụng cửa hút gió thẳng đứng với cánh quạt nghiêng về phía trước, kết hợp thiết kế luồng khí kiểu xoáy để đẩy không khí hiệu quả hơn và giảm thiểu nhiễu loạn.

Thử nghiệm nội bộ cho thấy hệ thống này có khả năng giảm nhiệt độ thiết bị xuống tới 10°C chỉ trong 100 giây. Người dùng có thể điều chỉnh ba chế độ quạt khác nhau với độ ồn tối đa không quá 32dB. Quạt tản nhiệt sử dụng ổ trục kim loại, đạt độ bền kiểm chứng 50.000 giờ. Đặc biệt, khách hàng mua máy trước ngày 5/5 sẽ nhận được gói bảo hành quạt 6 năm và dịch vụ vệ sinh miễn phí trọn đời.

Hiệu năng mạnh mẽ và màn hình 165Hz

Về sức mạnh phần cứng, Redmi K90 Max trang bị chipset MediaTek Dimensity 9500, đi kèm chip đồ họa rời D2 tập trung vào trí tuệ nhân tạo (AI). Sự kết hợp này cho phép thiết bị xử lý mượt mà các tựa game ở độ phân giải 1.5K với tần số quét lên tới 165Hz.

Thiết bị sử dụng RAM chuẩn LPDDR5X Ultra và bộ nhớ trong UFS 4.1 mới nhất. Màn hình phẳng của máy có kích thước 6.83 inch, độ phân giải 1.5K, sử dụng công nghệ đèn nền M10. Màn hình này hỗ trợ điều chỉnh độ sáng DC, chế độ bảo vệ mắt chuyên dụng và độ sáng tối thiểu có thể xuống tới 1 nit.

Pin dung lượng lớn và thông số camera

Để duy trì hoạt động cho cấu hình mạnh mẽ, Xiaomi trang bị viên pin đơn cell dung lượng lên tới 8.550mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 100W. Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP (kích thước 1/1.55 inch), ống kính siêu rộng 8MP và camera selfie 20MP ở mặt trước.

Bên cạnh đó, máy còn sở hữu nhiều tính năng hỗ trợ game thủ như tốc độ lấy mẫu con quay hồi chuyển 400Hz, loa kép đối xứng tinh chỉnh bởi Bose, cảm biến vân tay siêu âm 3D và đạt chuẩn kháng nước bụi IP66, IP68, IP69.

Giá bán chi tiết các phiên bản

Tại thị trường Trung Quốc, Redmi K90 Max được phân phối với các tùy chọn bộ nhớ như sau: