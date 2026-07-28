Xiaomi úp mở mẫu smartphone Redmi K100 mới trước thềm ChinaJoy 2026 Thương hiệu Redmi thuộc Xiaomi vừa phát đi thông điệp hé lộ về một sản phẩm chiến lược thế hệ mới, dự kiến thuộc dòng Redmi K100 với cấu hình vượt trội tại triển lãm ChinaJoy 2026.

Thương hiệu Redmi của Xiaomi đã chính thức xác nhận tham gia sự kiện ChinaJoy 2026 diễn ra từ ngày 31/7 đến ngày 3/8 tại Trung tâm Triển lãm Quốc tế Mới Shanghai. Tại đây, hãng dự kiến trình làng một sản phẩm chiến lược mới được nhận định chính là dòng smartphone Redmi K100 series đầy hứa hẹn.

Teaser for the new Redmi device.

Hé lộ thiết kế camera ngang độc đáo tại gian hàng Snapdragon

Sản phẩm mới của Xiaomi sẽ được trưng bày tại gian hàng N5-02 thuộc khu vực của Snapdragon. Hình ảnh quảng cáo chính thức cho thấy thiết kế mặt lưng ấn tượng với cụm camera sau dạng ngang kéo dài. Dù Xiaomi chưa công bố tên gọi cụ thể hay thông số kỹ thuật chi tiết, các chuyên gia công nghệ tin rằng đây chính là bước đi tiếp theo của dòng sản phẩm cao cấp Redmi K-series.

Theo nguồn tin rò rỉ từ tài khoản Digital Chat Station, thiết bị bí ẩn này khả năng cao thuộc dòng Redmi K100 series. Trước đó, thế hệ Redmi K90 ra mắt vào tháng 10/2025 với hai phiên bản khởi điểm là Redmi K90 và Redmi K90 Pro Max đã nhận được nhiều sự chú ý từ thị trường.

Official poster teasing Redmi’s new device.

Thông số kỹ thuật rò rỉ ấn tượng của Redmi K100 Pro

Bên cạnh việc xác nhận sự xuất hiện của dòng máy mới, các thông tin rò rỉ về phiên bản cao cấp Redmi K100 Pro cũng đang thu hút sự quan tâm lớn. Mẫu flagship này được kỳ vọng sở hữu nhiều nâng cấp phần cứng vượt trội so với thế hệ tiền nhiệm.

Thông số Cấu hình dự kiến (Redmi K100 Pro) Màn hình OLED, tần số quét 185Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Dung lượng pin Khoảng 8.500 mAh Sạc không dây 50W Camera chính 200 MP

Đáng chú ý, việc trang bị con chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 giúp Redmi K100 Pro sở hữu sức mạnh tương đương với mẫu flagship Xiaomi 17 Ultra. Cùng với viên pin dung lượng lớn lên tới 8.500 mAh và cảm biến ảnh 200 MP, đây hứa hẹn sẽ là một trong những smartphone Android đáng chú ý nhất tại sự kiện lần này.