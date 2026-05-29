Xiaomi V8s EVO: Động cơ điện 28.000 vòng/phút thiết kế bằng AI Xiaomi vừa công bố chi tiết về động cơ V8s EVO đạt tốc độ quay kỷ lục 28.000 vòng/phút nhờ ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Trang bị trên mẫu YU7 GT, hệ truyền động này giúp xe đạt tổng công suất 1.003 mã lực.

Ngày 28 tháng 5, Xiaomi Auto chính thức giới thiệu chi tiết về động cơ siêu cấp V8s EVO, bước tiến mới nhất trong việc tối ưu hóa hiệu suất xe điện. Điểm nhấn lớn nhất của cỗ máy này là tốc độ quay tối đa đạt 28.000 vòng/phút, tương đương hơn 466 vòng mỗi giây, một con số vượt trội trong ngành công nghiệp xe điện hiện nay.

Công nghệ AI và thiết kế rotor siêu bền

Để đạt được tốc độ quay siêu cao mà vẫn đảm bảo độ bền, Xiaomi đã ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để mô phỏng hơn 1 triệu cấu trúc tấm thép silicon cho rotor. Quá trình tối ưu hóa liên tục bằng AI cho phép hãng tìm ra thiết kế rotor đủ khả năng chịu lực ly tâm cực lớn ở 28.000 vòng/phút mà không cần sử dụng các phương pháp gia cố đắt đỏ như quấn sợi carbon.

Về sức mạnh thuần túy, chỉ riêng một động cơ V8s EVO đơn lẻ đã có khả năng sản sinh công suất tối đa lên đến 611 mã lực (PS). Đây được coi là thành phần cốt lõi trong chiến lược định hình lại hiệu suất xe điện của hãng công nghệ Trung Quốc.

Tối ưu hiệu suất năng lượng và tản nhiệt

Bên cạnh sức mạnh, V8s EVO còn tập trung vào hiệu quả vận hành thông qua mô-đun công suất silicon carbide tự phát triển. Hệ thống này cho phép xuất dòng điện hiệu dụng lên đến 800A trên toàn dải điện áp, giúp mật độ công suất đỉnh của bộ điều khiển đạt 120 kW/L, tăng 5,9% so với thế hệ trước. Một cấu trúc đóng gói mới cũng được áp dụng nhằm tăng cường khả năng tản nhiệt, duy trì độ ổn định khi hoạt động cường độ cao.

Để giảm thiểu hao phí năng lượng, Xiaomi sử dụng các tấm thép silicon siêu mỏng chỉ 0,15 mm cho cả stator và rotor, mỏng hơn 57% so với phiên bản V8s tiêu chuẩn. Cải tiến này giúp giảm 18,7% tổn thất sắt (năng lượng hao phí do dòng điện cảm ứng). Kết hợp với công nghệ cuộn dây dẹt X-Pin, động cơ đạt hiệu suất đỉnh tới 98,38%, nghĩa là chỉ khoảng 1,6% năng lượng bị thất thoát trong quá trình chuyển đổi.

Khả năng vận hành trên Xiaomi YU7 GT

Mẫu xe đầu tiên được trang bị công nghệ này là Xiaomi YU7 GT với hệ dẫn động hai động cơ, bao gồm một động cơ V8s EVO và một động cơ V6s Plus ở cầu trước. Tổng công suất của hệ thống đạt mức 1.003 mã lực, cho phép xe tăng tốc 0–100 km/h chỉ trong 2,92 giây và đạt tốc độ tối đa 300 km/h.

Thông số kỹ thuật Động cơ V8s EVO (Đơn) Xiaomi YU7 GT (Hệ thống) Tốc độ quay tối đa 28.000 vòng/phút - Công suất cực đại 611 PS 1.003 PS Hiệu suất đỉnh 98,38% - Tăng tốc 0–100 km/h - 2,92 giây Tốc độ tối đa - 300 km/h

Đáng chú ý, Xiaomi còn tích hợp cơ cấu ngắt kết nối thông minh cho động cơ cầu trước khi xe vận hành ở chế độ tiết kiệm (Economy mode). Việc tách động cơ trước khỏi trục truyền động giúp giảm ma sát và tiêu thụ năng lượng, qua đó mở rộng quãng đường di chuyển thêm khoảng 20 km theo chu trình CLTC.