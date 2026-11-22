Xiaomi và REDMI dẫn đầu vòng đeo tay cơ bản 35 quý liên tiếp, vượt mốc 240 triệu thiết bị Omdia xếp Xiaomi và REDMI đứng đầu phân khúc vòng đeo tay cơ bản từ quý 4/2017 đến quý 2/2026, trong khi Xiaomi Smart Band 11 mở rộng danh mục sản phẩm.

Xiaomi và REDMI đã dẫn đầu lượng xuất xưởng vòng đeo tay thông minh cơ bản toàn cầu trong 35 quý liên tiếp, theo dữ liệu của Omdia do XimiTime dẫn lại. Lượng xuất xưởng vòng đeo tay thông minh của Xiaomi trên toàn cầu cũng đã vượt mốc 240 triệu thiết bị.

Thành tích này cho thấy sức hút bền bỉ của các dòng sản phẩm giá rẻ, tập trung vào những tính năng theo dõi sức khỏe cốt lõi. Tuy nhiên, để đọc đúng con số, cần hiểu rõ phạm vi mà báo cáo đề cập.

Cột mốc 240 triệu thiết bị và chuỗi 35 quý của Omdia

Theo thông báo chính thức, tổng lượng vòng đeo tay thông minh Xiaomi xuất xưởng trên toàn cầu đã vượt 240 triệu thiết bị. Song song đó, Omdia ghi nhận kỷ lục dẫn đầu của thương hiệu này ở phân khúc vòng đeo tay cơ bản.

Xiaomi và REDMI dẫn đầu về số lượng smartband trên toàn cầu

Cụ thể, Omdia xếp Xiaomi và REDMI đứng đầu thị trường vòng đeo tay cơ bản toàn cầu trong 35 quý liên tiếp, kéo dài từ quý 4 năm 2017 đến quý 2 năm 2026. Chuỗi thành tích gần 9 năm này được tính dựa trên tổng lượng máy xuất xưởng của cả hai thương hiệu gộp lại.

Chỉ số Dữ liệu theo nguồn Lượng xuất xưởng vòng đeo tay của Xiaomi Hơn 240 triệu thiết bị Số quý dẫn đầu liên tiếp 35 quý Giai đoạn Quý 4/2017 đến quý 2/2026 Đơn vị được tính Xiaomi và REDMI gộp lại Đơn vị thống kê Omdia

Những giới hạn cần lưu ý khi đọc con số

Con số trên chỉ phản ánh phân khúc vòng đeo tay cơ bản, không bao gồm toàn bộ thị trường thiết bị đeo hay đồng hồ thông minh. Vì vậy, vị trí dẫn đầu này không đồng nghĩa với việc Xiaomi dẫn đầu mọi nhóm thiết bị đeo.

Bên cạnh đó, kết quả được tính trên tổng lượng xuất xưởng của Xiaomi và REDMI, nên không tách riêng đóng góp của từng thương hiệu. Báo cáo cũng không phân chia chi tiết doanh số của Xiaomi theo từng mẫu mã hay khu vực cụ thể. Do thiếu các dữ liệu này, chưa thể so sánh sâu với đối thủ ở từng thị trường hoặc từng dòng máy.

Xiaomi Band 11: thế hệ mới nối dài chuỗi dẫn đầu

Đóng góp vào hệ sinh thái vòng đeo tay của hãng tại Trung Quốc hiện nay là Xiaomi Band 11, được giới thiệu vào tháng 9 vừa qua. Thiết bị có nhiều tùy chọn cho người dùng, gồm các phiên bản tiêu chuẩn, NFC, gốm và kim loại nguyên khối.

Xiaomi Smart Band 11 là chiếc vòng đeo tay thông minh mới nhất của Xiaomi

Theo nguồn tin, sản phẩm có giá bán phải chăng và được nâng cấp ở một số mảng chính:

Theo dõi giấc ngủ: nâng cấp các tính năng phân tích và ghi nhận dữ liệu.

nâng cấp các tính năng phân tích và ghi nhận dữ liệu. Trải nghiệm đeo: cải thiện thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái tối đa.

cải thiện thiết kế nhằm mang lại sự thoải mái tối đa. Hệ sinh thái: tích hợp sâu nhờ hệ điều hành Xiaomi HyperOS 4 cài đặt sẵn.

Thông số nổi bật của Xiaomi Smart Band 11

Về cấu hình, mẫu Xiaomi Smart Band 11 được mô tả với màn hình AMOLED 1.72 inch, viền siêu mỏng 2.0 mm và độ sáng cực đại 2000 nits. Màn hình hỗ trợ chế độ luôn hiển thị (AOD), giúp đọc thông tin rõ ràng ngoài trời.

Hạng mục Thông số Màn hình AMOLED 1.72 inch, viền 2.0 mm, độ sáng tối đa 2000 nits, hỗ trợ AOD Độ dày 9.99 mm Thể thao Hơn 150 chế độ Chống nước Chuẩn 5ATM, hỗ trợ đo nhịp tim dưới nước Theo dõi sức khỏe Nhịp tim, SpO₂, giấc ngủ, căng thẳng Pin Đến 21 ngày sử dụng Kết nối Bluetooth 5.4

Thân máy mỏng nhẹ cùng dây đeo mềm giúp thiết bị phù hợp để đeo cả khi ngủ. Đây cũng là nền tảng cho nhóm tính năng theo dõi giấc ngủ và sức khỏe mà Xiaomi nhấn mạnh ở thế hệ mới.

Điều chuỗi 35 quý cho thấy về phân khúc smartband

Có thể thấy, vòng đeo tay cơ bản vẫn là phân khúc có nhu cầu ổn định, nơi mức giá hợp lý và các tính năng sức khỏe cốt lõi đóng vai trò quan trọng. Việc Xiaomi và REDMI giữ vị trí dẫn đầu gần 9 năm cho thấy chiến lược này duy trì được sức hút qua nhiều thế hệ sản phẩm.

Dù vậy, số liệu hiện có chưa cho biết cơ cấu doanh số theo mẫu mã hay khu vực. Người đọc nên xem đây là bằng chứng về quy mô xuất xưởng của phân khúc vòng đeo tay cơ bản, chứ không phải bức tranh toàn cảnh của thị trường thiết bị đeo.