Xiaomi Vision GT chính thức lộ diện: Siêu xe concept gây sốt tại MWC Barcelona Mẫu siêu xe hai cửa Vision Gran Turismo (GT) của Xiaomi vừa ra mắt tại MWC Barcelona, hứa hẹn đem đến trải nghiệm tốc độ đỉnh cao cho người chơi Gran Turismo 7 trên PS5.

Tại sự kiện MWC Barcelona, Xiaomi đã chính thức trình làng mẫu xe concept Vision Gran Turismo (GT), một siêu xe hai cửa mang đậm dấu ấn công nghệ. Đây không chỉ là một bước đi mang tính biểu tượng mà còn đánh dấu sự hợp tác sâu rộng giữa hãng công nghệ Trung Quốc và thương hiệu game đua xe huyền thoại Gran Turismo trên nền tảng PlayStation 5.

Sự ra đời của Vision GT bắt nguồn từ chuyến tham quan và trải nghiệm xe Xiaomi của ông Kazunori Yamauchi, nhà sản xuất game Gran Turismo, vào tháng 6 năm ngoái. Trước đó, Xiaomi cũng đã xác nhận mẫu SU7 Ultra chính thức gia nhập Gran Turismo 7, trở thành mẫu xe sản xuất hàng loạt đầu tiên của Trung Quốc góp mặt trong loạt game đua xe danh tiếng này.

Triết lý thiết kế tối giản và khí động học tối ưu

Dưới sự dẫn dắt của nhà thiết kế trưởng Li Tianyuan, Xiaomi Vision GT được xây dựng dựa trên triết lý “ít hơn là nhiều hơn”. Mục tiêu cốt lõi là đạt được hiệu quả khí động học tối ưu mà không cần lắp đặt thêm các bộ phận bổ trợ rườm rà. Theo ông Li, hầu hết mọi yếu tố trên thân xe đều được tính toán để phục vụ chức năng luân chuyển luồng không khí.

Mẫu concept xuất hiện tại khu vực trưng bày của MWC 2026 ở Barcelona gây ấn tượng mạnh với bộ chia gió phía trước hầm hố và cụm đèn pha hình chữ T sắc sảo. Xe sử dụng kiểu cửa cánh chim (gull-wing) đặc trưng của các dòng siêu xe, kết hợp với hốc bánh xe mở và vây cá trung tâm giúp ổn định thân xe ở tốc độ cao. Phần đuôi xe nổi bật với bộ khuếch tán kích thước lớn và cụm đèn hậu hình chữ C đặc trưng của thương hiệu Xiaomi.

Nội thất tương lai và không gian trải nghiệm số

Bên trong cabin, Xiaomi Vision GT tiếp tục thể hiện phong cách tương lai với vô lăng hình cánh bướm tối giản. Hệ thống hiển thị bao gồm một màn hình toàn cảnh cung cấp mọi thông số vận hành cần thiết. Đặc biệt, ghế ngồi được thiết kế theo cấu trúc “ghế sofa hình kén”, hứa hẹn mang lại sự thoải mái tối đa cho người lái trong các chặng đua ảo căng thẳng.

Tham vọng bành trướng thị trường toàn cầu

Việc ra mắt Vision GT tại châu Âu là bước đi chiến lược nhằm chuẩn bị cho lộ trình tiến ra thị trường nước ngoài vào năm 2027 của Xiaomi Auto. CEO Lei Jun từng tiết lộ tham vọng mở rộng tầm ảnh hưởng của mảng xe điện ra khỏi biên giới Trung Quốc. Hiện tại, bộ phận quốc tế của Xiaomi đã bắt đầu xây dựng đội ngũ chuyên trách tại nước ngoài, tập trung vào nghiên cứu thị trường và quản lý dự án hậu mãi.

Bên cạnh đó, Xiaomi cũng đang đẩy mạnh hiện diện thương mại. Ông Lei Jun cho biết kế hoạch tăng số lượng cửa hàng tại Anh lên con số 150 trong vòng 4 năm tới. Ông Zeng Xuezhong, Chủ tịch bộ phận kinh doanh quốc tế, cũng khẳng định mục tiêu thiết lập 10.000 cửa hàng Xiaomi Home trên toàn thế giới trong vòng 5 năm, tạo nền tảng vững chắc cho việc kinh doanh xe điện trong tương lai.