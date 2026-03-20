Xiaomi Watch S5 chính thức ra mắt: Pin 21 ngày, màn hình 2,500 nits và hỗ trợ eSIM Xiaomi Watch S5 sở hữu thiết kế thép không gỉ 316L, nâng cấp mạnh mẽ về cảm biến sức khỏe với độ chính xác nhịp tim 98.4% cùng khả năng tích hợp sâu vào hệ sinh thái Xiaomi Auto.

Xiaomi Watch S5 là mẫu đồng hồ thông minh đa năng mới nhất vừa được Xiaomi trình làng, nổi bật với thiết kế cao cấp và thời lượng pin ấn tượng lên đến 21 ngày. Sản phẩm hướng đến phân khúc smartwatch tầm trung nhưng sở hữu nhiều trang bị kỹ thuật thường thấy trên các dòng thiết bị cao cấp.

Xiaomi Watch S5 ra mắt

Giá bán và các phiên bản tùy chọn

Xiaomi Watch S5 có mức giá khởi điểm là 1,199 nhân dân tệ (khoảng 4.57 triệu đồng) cho phiên bản tiêu chuẩn. Đối với phiên bản hỗ trợ eSIM, thiết bị có giá 1,399 nhân dân tệ (khoảng 5.33 triệu đồng).

Người dùng có thể lựa chọn hai tông màu cơ bản là đen và bạc cho bản tiêu chuẩn. Trong khi đó, phiên bản eSIM cung cấp các tùy chọn cao cấp hơn bao gồm Forged Carbon và Midnight Blue, mang đến vẻ ngoài sang trọng và khác biệt.

Thiết kế tinh xảo và vật liệu cao cấp

Mẫu smartwatch mới của Xiaomi sử dụng khung viền tích hợp với thân máy chế tác từ thép không gỉ 316L. Điểm nhấn nằm ở các phiên bản đặc biệt: biến thể Midnight Blue sở hữu viền gốm với 24 mặt cắt tinh tế, còn tùy chọn Forged Carbon áp dụng quy trình rèn nhiều lớp phức tạp.

Núm vặn điều khiển được thiết kế với các vòng tròn đồng tâm đặc trưng. Về dây đeo, các phiên bản đen và bạc đi kèm dây chất liệu fluoroelastomer bền bỉ, trong khi phiên bản eSIM kết hợp vỏ màu bạc với dây đeo bằng da màu xám thanh lịch.

Thông số kỹ thuật và màn hình AMOLED siêu sáng

Xiaomi Watch S5 trang bị màn hình AMOLED kích thước 1.48 inch, độ phân giải 480 x 480 pixel. Điểm ấn tượng nhất là độ sáng tối đa đạt mức 2,500 nits, cho phép hiển thị nội dung rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mặt trời gay gắt.

Để hỗ trợ các hoạt động ngoài trời, thiết bị tích hợp chip GNSS tần số kép nhằm tăng cường độ chính xác khi định vị. Đối với người dùng đam mê thể thao, đặc biệt là đạp xe, đồng hồ hỗ trợ kết nối với các thiết bị đo công suất Bluetooth từ bên thứ ba và tính năng máy tính đạp xe chuyên dụng.

Cải tiến vượt trội về cảm biến sức khỏe

Hệ thống phần cứng theo dõi sức khỏe trên Watch S5 đã được nâng cấp với thiết lập bốn cảm biến ánh sáng và bốn PD mới. Theo công bố từ Xiaomi, cải tiến này giúp độ chính xác khi đo nhịp tim đạt mức 98.4%.

Thuật toán theo dõi giấc ngủ cũng được làm mới, giúp cải thiện khả năng phát hiện thời điểm bắt đầu ngủ và thức giấc thêm 11% so với thế hệ trước. Những thông số này giúp người dùng có cái nhìn chi tiết và chính xác hơn về tình trạng thể chất hàng ngày.

Khả năng tích hợp sâu vào hệ sinh thái Xiaomi

Một trong những điểm khác biệt của Xiaomi Watch S5 là khả năng kết nối chặt chẽ với hệ sinh thái của hãng. Sản phẩm tương thích với ứng dụng Xiaomi Auto, hỗ trợ điều khiển và theo dõi các dòng xe điện như Xiaomi SU7 và YU7.

Bên cạnh đó, đồng hồ còn có khả năng kết nối với khóa cửa thông minh Xiaomi, cho phép người dùng xem trực tiếp hình ảnh từ camera ngay trên cổ tay, mang lại sự tiện lợi tối đa trong sinh hoạt hàng ngày.

So sánh thông số tham khảo với Xiaomi Watch S4

Dưới đây là bảng thông số của phiên bản tiền nhiệm Xiaomi Watch S4 đang có mặt trên thị trường để người dùng dễ dàng đối chiếu: