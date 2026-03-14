Xiaomi Watch S5 lộ diện với khung thép 316L và thời lượng pin đột phá 21 ngày

Xiaomi vừa chính thức hé lộ thiết kế và các thông số kỹ thuật quan trọng của Xiaomi Watch S5, mẫu đồng hồ thông minh thế hệ mới tập trung vào độ bền, vật liệu cao cấp và hiệu suất pin. Sản phẩm này đánh dấu bước chuyển mình về mặt thẩm mỹ khi tối ưu hóa độ dày thân máy nhưng vẫn đảm bảo cấu trúc chắc chắn cho các hoạt động thể thao chuyên nghiệp.

Thiết kế tinh giản với khung thép 316L và viền bezel tích hợp

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Xiaomi Watch S5 là thân máy được chế tác từ thép không gỉ 316L. Đây là loại vật liệu nổi tiếng trong ngành đồng hồ nhờ khả năng chống ăn mòn vượt trội và độ bền cao dưới tác động của môi trường. Khác với các thế hệ trước sử dụng cấu trúc mô-đun, Watch S5 áp dụng thiết kế viền bezel tích hợp không thể tháo rời.

Xiaomi Watch S5 có thiết kế được cải tiến

Việc loại bỏ các bộ phận rời giúp Xiaomi thu hẹp phần viền xung quanh màn hình, từ đó tăng diện tích hiển thị mà không làm tăng kích thước tổng thể. Cấu trúc liền khối này cũng cho phép thân máy mỏng hơn, mang lại cảm giác đeo nhẹ nhàng và thoải mái hơn trong các hoạt động hàng ngày hoặc khi kết hợp với trang phục trang trọng.

Đa dạng tùy chọn vật liệu gốm và Carbon Forged

Xiaomi mang đến sự cá nhân hóa tối đa cho người dùng thông qua việc cung cấp nhiều lựa chọn vật liệu và màu sắc. Phiên bản Xanh Midnight sử dụng viền gốm cao cấp với các vạch chỉ giờ được tráng men trắng, kết hợp cùng 24 mặt cắt được chạm khắc tinh xảo để tạo hiệu ứng phản chiếu ánh sáng. Trong khi đó, phiên bản Carbon Forged áp dụng quy trình rèn nhiều lớp, tạo ra vân kết cấu độc nhất và vẻ ngoài đậm chất thể thao.

Smartwatch mới của Xiaomi có nhiều tính năng theo dõi sức khỏe tiên tiến

Đối với người dùng ưu tiên sự đơn giản, Xiaomi cung cấp ba biến thể viền thép không gỉ với các tông màu đen và bạc, đi kèm dây đeo cao su fluorocarbon bền bỉ. Đặc biệt, phiên bản hỗ trợ eSIM màu bạc sẽ đi kèm dây da thật màu xám, hướng tới phong cách cổ điển và sang trọng. Núm chỉnh giờ cũng được tạo điểm nhấn bằng họa tiết hình tròn đồng tâm, tạo sự đồng bộ với các mặt đồng hồ lấy cảm hứng từ đồng hồ cơ truyền thống.

Nâng cấp hệ thống cảm biến và thời lượng pin 21 ngày

Về mặt kỹ thuật, Xiaomi Watch S5 được trang bị hệ thống cảm biến sức khỏe thế hệ mới đã được nâng cấp hoàn toàn nhằm tăng độ chính xác khi đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và theo dõi giấc ngủ. Thiết bị không chỉ dừng lại ở vai trò theo dõi sức khỏe mà còn đóng vai trò là trung tâm điều khiển (hub) trên cổ tay, cho phép tương tác với các thiết bị nhà thông minh và hệ sinh thái xe điện kết nối tương thích.

Một trong những thông số ấn tượng nhất là thời lượng pin. Xiaomi tuyên bố Watch S5 có thể hoạt động liên tục lên đến 21 ngày chỉ với một lần sạc đầy, một bước tiến lớn so với mức 15 ngày trên thế hệ tiền nhiệm. Điều này giúp người dùng giảm bớt lo ngại về việc sạc pin thường xuyên trong các chuyến du lịch hoặc tập luyện dài ngày.

So sánh thông số kỹ thuật Xiaomi Watch S5 và Watch S4

Dựa trên các dữ liệu hiện có, dưới đây là bảng so sánh sơ bộ giữa thế hệ Watch S5 mới và phiên bản Watch S4 đang lưu hành trên thị trường:

Thông số Xiaomi Watch S5 (Dự kiến) Xiaomi Watch S4 Vật liệu thân máy Thép không gỉ 316L Hợp kim nhôm/Thép Thời lượng pin Lên đến 21 ngày Khoảng 15 ngày Tính năng đặc biệt Viền bezel tích hợp, Carbon Forged Viền bezel có thể tháo rời Kết nối Bluetooth / eSIM Bluetooth / eSIM Hệ điều hành/Tiện ích Điều khiển nhà thông minh, ô tô Theo dõi sức khỏe tiêu chuẩn

Tại thị trường Trung Quốc, Xiaomi Watch S5 dự kiến có giá khởi điểm từ 999 nhân dân tệ (khoảng 3,8 triệu đồng) cho bản Bluetooth và 1.199 nhân dân tệ (khoảng 4,59 triệu đồng) cho bản eSIM. Mức giá này được đánh giá là rất cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc sử dụng vật liệu thép và gốm.