Xiaomi xác nhận HyperOS 4 tích hợp AI MiClaw và lộ diện thời điểm ra mắt chính thức Giao diện HyperOS thế hệ mới sẽ tập trung toàn diện vào trí tuệ nhân tạo với trợ lý AI MiClaw, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Xiaomi trong phân khúc smartphone cao cấp.

Trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 1 năm 2026, Xiaomi đã chính thức xác nhận việc phát triển một phiên bản HyperOS thế hệ mới với hàng loạt thay đổi mang tính cốt lõi. Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh tập đoàn công nghệ Trung Quốc ghi nhận kết quả tài chính khả quan và sự tăng trưởng mạnh mẽ ở phân khúc thiết bị cao cấp.

Kết quả kinh doanh ấn tượng và định hướng cao cấp hóa

Theo báo cáo, doanh thu quý của Xiaomi đạt 99.1 tỷ nhân dân tệ, lợi nhuận ròng sau điều chỉnh đạt 6.1 tỷ nhân dân tệ. Đáng chú ý, hãng tiếp tục duy trì vị thế trong nhóm 3 thương hiệu smartphone lớn nhất thế giới về lượng xuất xưởng suốt 23 quý liên tiếp. Tại thị trường Trung Quốc, dòng smartphone cao cấp hiện chiếm tới 23.5% doanh số, đồng thời giá bán trung bình (ASP) của smartphone Xiaomi trên toàn cầu cũng tăng 8.2% so với cùng kỳ năm ngoái.

AI MiClaw: Trọng tâm của thế hệ HyperOS tiếp theo

Chủ tịch Xiaomi Lu Weibing nhấn mạnh rằng trí tuệ nhân tạo (AI) sẽ là trục xoay chiến lược cho mảng smartphone trong tương lai. Hãng dự định tái định hình toàn bộ trải nghiệm người dùng thông qua việc tích hợp sâu AI vào hệ thống, mà điểm nhấn quan trọng nhất là trợ lý AI MiClaw.

Khác với các trợ lý ảo truyền thống chủ yếu hoạt động theo dạng chatbot trả lời câu hỏi, MiClaw được thiết kế để trở thành một thực thể chủ động. Công nghệ này có khả năng tự động xử lý các tác vụ phức tạp xuyên suốt nhiều ứng dụng và tính năng hệ thống, giúp người dùng thực hiện các thao tác hằng ngày một cách nhanh chóng và thông minh hơn.

Thời điểm ra mắt và thay đổi về kiến trúc phần mềm

Đại diện Xiaomi xác nhận hệ điều hành thế hệ mới, dự kiến mang tên HyperOS 4, sẽ chính thức được phát hành vào khoảng tháng 7 hoặc tháng 8 năm nay. Đây được xem là bản cập nhật quan trọng nhất kể từ khi Xiaomi thay thế MIUI bằng nền tảng HyperOS.

Về mặt kỹ thuật, các nguồn tin rò rỉ cho biết Xiaomi có thể thay thế một phần nền tảng phần mềm hiện tại bằng kiến trúc do hãng tự nghiên cứu và phát triển. Tuy nhiên, hệ điều hành mới vẫn sẽ duy trì các dịch vụ Android cốt lõi nhằm đảm bảo khả năng tương thích hoàn hảo với các ứng dụng hiện hành. Việc tăng cường tính tự chủ trong kiến trúc phần mềm được kỳ vọng sẽ giúp Xiaomi tối ưu hóa hiệu suất phần cứng sâu hơn và tạo ra sự khác biệt so với các đối thủ trên thị trường.