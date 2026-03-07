Xiaomi xác nhận trình làng Redmi Note 17 series: Pin khủng 10.100 mAh sắp xuất hiện Xiaomi chính thức công bố thời điểm ra mắt dòng Redmi Note 17 vào tháng 7/2026. Thế hệ mới gây ấn tượng với viên pin dung lượng lớn cùng hệ thống camera 200MP.

Xiaomi đã chính thức xác nhận lộ trình ra mắt dòng smartphone tầm trung Redmi Note 17 series tại thị trường Trung Quốc. Theo thông tin từ hãng, thế hệ kế nhiệm của dòng Redmi Note 15 sẽ được trình làng vào tháng 7/2026. Dù các thông số kỹ thuật chi tiết vẫn được giữ kín, những thông tin rò rỉ ban đầu cho thấy đây sẽ là một bước nhảy vọt về dung lượng pin và hiệu suất xử lý trong phân khúc.

Lộ diện cấu hình rò rỉ của bộ ba Redmi Note 17 series

Dựa trên các nguồn tin rò rỉ từ các chuyên gia công nghệ trên Weibo, dòng sản phẩm mới dự kiến sẽ bao gồm ít nhất ba phiên bản: Redmi Note 17 tiêu chuẩn, Redmi Note 17 Pro và Redmi Note 17 Pro Max. Mỗi phiên bản được định vị để phục vụ các nhu cầu hiệu năng và trải nghiệm khác nhau của người dùng.

Mẫu Redmi Note 15 Pro Plus tiền nhiệm.

Dưới đây là bảng tổng hợp các thông số kỹ thuật dự kiến của dòng Redmi Note 17:

Thông số Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro Redmi Note 17 Pro Max Màn hình 6,83 inch, độ phân giải 1.5K Màn hình phẳng, độ phân giải 1.5K Đang cập nhật Vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4 Snapdragon 6 Gen 5 MediaTek Dimensity 7500 Camera chính 50MP 50MP 200MP Dung lượng pin Đang cập nhật 9.000mAh 10.100mAh Sạc nhanh 67W 100W 100W

Đột phá về dung lượng pin và công nghệ năng lượng

Điểm đáng chú ý nhất trong lần rò rỉ này chính là dung lượng pin vượt trội trên hai phiên bản cao cấp. Việc trang bị viên pin lên tới 10.100 mAh trên biến thể Pro Max là một bước đi táo bạo của Xiaomi, hứa hẹn thời gian sử dụng có thể kéo dài nhiều ngày chỉ với một lần sạc. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh 100W, giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp đầy cho những viên pin có dung lượng khổng lồ này.

Bên cạnh năng lượng, hiệu năng cũng được nâng cấp với các dòng chip mới nhất từ Qualcomm và MediaTek. Việc sử dụng chip Dimensity 7500 trên bản Pro Max kết hợp cùng camera 200MP cho thấy Xiaomi đang muốn thu hẹp khoảng cách giữa dòng tầm trung và các dòng flagship về khả năng nhiếp ảnh cũng như xử lý đa nhiệm.

Xác nhận chính thức về dòng Redmi Note 17 trên Weibo.

Triển vọng thị trường và thời điểm ra mắt

Việc Xiaomi ấn định ra mắt vào tháng 7/2026 tại thị trường Trung Quốc cho thấy hãng đã sẵn sàng cho một cuộc đua mới trong phân khúc smartphone phổ thông. Mặc dù các chi tiết về thiết kế và giá bán vẫn chưa được công bố, nhưng với sự xuất hiện của những thông số như pin 10.100 mAh hay chip Snapdragon thế hệ mới, Redmi Note 17 series chắc chắn sẽ là cái tên gây áp lực lớn lên các đối thủ cạnh tranh trực tiếp.

Sau khi ra mắt tại Trung Quốc, dòng sản phẩm này thường sẽ được giới thiệu ra thị trường quốc tế trong những tháng tiếp theo. Người dùng công nghệ hiện đang kỳ vọng vào những cải tiến thực tế về độ bền và khả năng tối ưu hóa phần mềm để tận dụng tối đa phần cứng mạnh mẽ mà Xiaomi trang bị cho dòng máy này.