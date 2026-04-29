Xiaomi XRING O3 lộ diện: Đạt xung nhịp kỷ lục 4.05 GHz và thay đổi cấu trúc lõi xử lý Chip xử lý XRING O3 do Xiaomi phát triển vừa rò rỉ thông số với xung nhịp lõi chính lên tới 4.05 GHz. Thế hệ chip mới này gây bất ngờ khi loại bỏ cụm lõi lớn truyền thống để tối ưu hóa hiệu suất đa nhiệm.

Dữ liệu rò rỉ từ hệ thống mã nguồn Mi Code vừa hé lộ thông tin chi tiết về bộ vi xử lý XRING O3, dòng chip nội bộ thế hệ tiếp theo của Xiaomi. Đây là linh kiện cốt lõi được thiết kế riêng cho mẫu điện thoại màn hình gập Xiaomi MIX Fold 5 (mã nội bộ Q18 hoặc lhasa), dự kiến ra mắt độc quyền tại thị trường Trung Quốc.

Tin rò rỉ từ Mi Code hé lộ toàn bộ thông số kỹ thuật cốt lõi của Xiaomi XRING O3

Cấu trúc ba cụm nhân mới và xung nhịp vượt ngưỡng 4GHz

Khác với phiên bản XRING O1 tiền nhiệm vốn sử dụng thiết lập bốn cụm nhân, XRING O3 đánh dấu sự thay đổi mang tính bước ngoặt trong tư duy thiết kế phần cứng. Xiaomi đã quyết định loại bỏ hoàn toàn cụm lõi lớn (Large core) để chuyển sang cấu trúc ba cụm đơn giản hơn, bao gồm: lõi chính (Main core), lõi Titan và lõi tiết kiệm điện.

Đáng chú ý, xung nhịp của lõi chính đã được đẩy lên mức 4.05 GHz, tăng so với con số 3.89 GHz trên thế hệ cũ. Trong khi đó, cụm lõi Titan cao cấp duy trì sự ổn định ở mức 3.42 GHz. Việc tinh chỉnh này cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc tối ưu hóa tốc độ xử lý đơn nhân cho các tác vụ nặng trên màn hình gập.

Bước nhảy vọt về hiệu năng của lõi tiết kiệm điện

Điểm đột phá nhất trên kiến trúc XRING O3 nằm ở cụm lõi tiết kiệm năng lượng. Thay vì duy trì mức xung nhịp thấp để tiết kiệm pin như truyền thống, Xiaomi đã nâng cấp tốc độ của cụm lõi này lên tới 3.02 GHz. So với mức 1.79 GHz của thế hệ XRING O1, đây là mức tăng trưởng lên đến 68%.

Sự thay đổi này đồng nghĩa với việc các nhân "yếu nhất" trên XRING O3 hiện nay có tốc độ xử lý vượt xa cả các nhân tầm trung của thế hệ trước. Giới chuyên gia dự đoán cấu trúc này sử dụng nhân ARM C1 mới nhất, giúp thiết bị xử lý các ứng dụng chạy nền mượt mà hơn và dứt điểm nhanh hơn.

Bảng so sánh thông số giữa XRING O1 và XRING O3 rò rỉ

Thông số kỹ thuật Thế hệ XRING O1 Thế hệ XRING O3 (Rò rỉ) Lõi chính (Main Core) 3.89 GHz 4.05 GHz Lõi Titan 3.42 GHz 3.42 GHz Lõi tiết kiệm điện 1.79 GHz 3.02 GHz Xung nhịp GPU 1.2 GHz 1.49 GHz Băng thông bộ nhớ 9600 MT/s 9600 MT/s

Nâng cấp đồ họa và khả năng vận hành thực tế

Bên cạnh CPU, khả năng xử lý đồ họa cũng được cải thiện đáng kể với mức xung nhịp GPU tăng 25%, từ 1.2 GHz lên gần 1.49 GHz. Điều này hứa hẹn mang lại khả năng kết xuất hình ảnh vượt trội cho các tựa game đồ họa nặng và các tác vụ đa nhiệm phức tạp trên màn hình gập tần số quét 120Hz.

Mức xung nhịp đỉnh 4.05 GHz của lõi chính hứa hẹn mức hiệu năng cực kỳ đáng mong đợi của XRING O3

Dự kiến, chiếc Xiaomi MIX Fold 5 trang bị chip XRING O3 sẽ có mức giá khoảng 1,500 USD (tương đương 39.5 triệu đồng). Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của Xiaomi vẫn là bài toán kiểm soát nhiệt độ khi ép xung nhịp các lõi nhỏ lên mức cao trong một thiết kế mỏng nhẹ của điện thoại màn hình gập.