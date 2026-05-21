Xiaomi YU7 GT phá kỷ lục đường đua Nurburgring: SUV điện Trung Quốc vượt mặt Audi và Porsche Xiaomi YU7 GT lập kỷ lục 7 phút 34,931 giây tại Nurburgring, vượt qua Audi RS Q8 Performance để trở thành mẫu SUV điện sản xuất hàng loạt nhanh nhất phân khúc.

Mẫu SUV điện Xiaomi YU7 GT vừa hoàn thành vòng chạy tại đường đua Nurburgring (Đức) với thời gian 7 phút 34,931 giây. Thành tích ấn tượng này giúp mẫu xe mới từ hệ sinh thái Xiaomi chính thức vượt qua kỷ lục trước đó của Audi RS Q8 Performance trong phân khúc xe SUV sản xuất hàng loạt. Sự kiện này đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược khẳng định hiệu năng xe điện của hãng công nghệ Trung Quốc, tiếp nối những thành công ban đầu từ dòng sedan SU7 Ultra.

Xác lập cột mốc tốc độ mới tại Địa ngục xanh

Đường đua Nurburgring tại Đức vốn là chuẩn mực khắt khe để các nhà sản xuất ô tô kiểm định hiệu năng của những dòng xe hiệu suất cao. Với thời gian 7 phút 34,931 giây, Xiaomi YU7 GT đã chạy nhanh hơn gần hai giây so với kỷ lục cũ do Audi RS Q8 Performance thiết lập vào năm 2024 (7 phút 36,698 giây).

Đáng chú ý, thành tích này cũng vượt xa con số 7 phút 38,925 giây mà Porsche Cayenne Turbo GT Coupé từng nắm giữ vào năm 2021. Mặc dù không công bố chi tiết toàn bộ thông số đợt thử nghiệm, Xiaomi xác nhận tay lái Ren Zhoucan đã trở thành tài xế Trung Quốc đầu tiên nhận được chứng nhận vòng đua Nurburgring. Trước đó, mẫu sedan SU7 Ultra của hãng cũng từng gây tiếng vang khi hoàn thành vòng đua trong 6 phút 22,091 giây vào tháng 6/2025.

Hệ truyền động HyperEngine V8S EVO mạnh 990 mã lực

Xiaomi YU7 GT được định vị là dòng SUV điện hiệu năng cao sở hữu tổng công suất lên tới 990 mã lực. Sức mạnh này được phân bổ qua hệ thống dẫn động bốn bánh toàn thời gian (AWD) với hai môtơ điện: môtơ phía trước cung cấp 386 mã lực và môtơ phía sau đạt 604 mã lực.

Trái tim của xe là hệ thống truyền động HyperEngine V8S EVO mới, một bản nâng cấp từ thế hệ V8S trước đó. Động cơ này có khả năng đạt tốc độ tối đa 28.000 vòng/phút, tích hợp mô-đun năng lượng silicon carbide (SiC) tự phát triển giúp tăng công suất thêm 5,9%. Cấu tạo động cơ sử dụng các tấm thép silicon siêu mỏng 0,15 mm, mang lại hiệu suất công bố đạt 98,38%. Xe có thể đạt tốc độ tối đa 300 km/h theo thông số từ nhà sản xuất.

Công nghệ khung gầm và thông số vật lý

Để đảm bảo khả năng vận hành ổn định ở tốc độ cực cao, YU7 GT sử dụng hệ thống khung gầm được tinh chỉnh trực tiếp trên đường đua Nurburgring. Hệ thống này bao gồm bộ giảm chấn CDC van kép hỗ trợ điều khiển nén và hồi độc lập, kết hợp cùng lò xo khí kép kín có thể thay đổi linh hoạt chiều cao và độ cứng. Ngoài ra, bộ vi sai chống trượt điện tử (eLSD) giúp phân bổ mô-men xoắn nhanh chóng giữa hai bánh sau, tối ưu khả năng thoát cua.

Về kích thước, YU7 GT là mẫu crossover điện 5 chỗ với các thông số vật lý đáng chú ý khi so sánh với những đối thủ hạng sang trong phân khúc hiệu năng cao.

Thông số kỹ thuật Giá trị chi tiết Kích thước (Dài x Rộng x Cao) 5.015 x 2.007 x 1.597 (mm) Chiều dài cơ sở 3.000 mm Dung lượng pin 101,7 kWh Phạm vi hoạt động (CLTC) 705 km Tốc độ tối đa 300 km/h

Sự xuất hiện của YU7 GT cho thấy định hướng rõ ràng của nhà sáng lập Lei Jun trong việc phát triển các dòng xe điện thuần chủng GT. Hiện tại, sau khi hoàn thành các bài thử nghiệm khắc nghiệt tại Đức, mẫu SUV điện này đã bắt đầu được chuyển tới các đại lý tại Trung Quốc để chuẩn bị cho sự kiện ra mắt chính thức trong thời gian tới.