Cần biết Xin chữ đầu năm Tết Bính Ngọ 2026: Ý nghĩa phong tục và những chữ mang lại may mắn Xin chữ đầu năm Tết Bính Ngọ 2026 có ý nghĩa gì? Tìm hiểu cách xin chữ đúng cách, những chữ Tâm, Phúc, Đức, Nhẫn, Lộc được xin nhiều nhất và ý nghĩa từng chữ.

Mỗi dịp Tết đến xuân về, người Việt Nam lại nô nức đi xin chữ đầu năm – phong tục đẹp thể hiện truyền thống hiếu học, trọng chữ nghĩa của dân tộc.

Năm Bính Ngọ 2026, tục xin chữ tiếp tục là nét văn hóa được nhiều gia đình gìn giữ với mong ước một năm bình an, phúc lộc tràn đầy.

Tục xin chữ đầu năm mang ý nghĩa gì?

Từ xa xưa, xin chữ vào ngày đầu năm mới đã trở thành thông lệ của người Việt, được xem là việc thiêng liêng và quan trọng trong mỗi gia đình. Theo nhà thư pháp Cung Khắc Lược, ý nghĩa của việc xin chữ đầu năm là mong muốn cả năm đều may mắn, bình an, phúc lộc thọ tràn ngập với bản thân và gia đình.

Đối với người Việt, con chữ thể hiện cho cánh cửa tương lai. Mỗi người xin lên tấm giấy một con chữ thể hiện điều mình mong muốn. Ngoài ra, người xin chữ còn muốn xin cái đức độ, tài năng của thầy đồ – minh chứng cho truyền thống hiếu học của dân tộc.

Xin chữ đầu năm như thế nào cho đúng?

Ngày xưa, khi muốn xin chữ, người đi xin phải chuẩn bị một lễ nhỏ gồm trầu cau, chè thuốc rồi đến nhà thầy đồ. Đặc biệt, thầy đồ phải là người hay chữ trong vùng, nho sĩ hoặc đỗ tú tài do nhà vua ban.

Ngày nay, không cần cầu kỳ đến tận nhà thầy đồ mà chỉ cần đến các khu phố ông đồ. Tại đây không chỉ có những ông đồ dày dặn kinh nghiệm mà còn có các ông đồ trẻ với nét chữ hiện đại.

Về loại chữ, từ trước đến nay người ta chủ yếu xin chữ thư pháp bằng từ Hán Việt, nhưng hiện nay cũng có thể xin chữ Quốc ngữ viết theo dạng thư pháp. Sau khi xin được chữ, thầy đồ sẽ giảng giải ý nghĩa từng nét chữ để người xin hiểu hết những ý nghĩa sâu sắc trong đó.

Những chữ hay được xin nhất trong ngày Tết

Theo ông Phạm Hải thuộc Câu lạc bộ Thư Pháp UNESCO Hà Nội, từ nhiều năm nay khách hàng chủ yếu xin quanh bốn chữ: Tâm, Phúc, Đức, Nhẫn. Ngoài ra còn nhiều chữ khác tùy theo mong muốn của mỗi người.

Chữ Lộc – biểu trưng cho tài lộc, là lời chúc phát tài phát lộc tới người nhận.

Chữ Phúc – tượng trưng cho hạnh phúc, may mắn, sung sướng, thường được xin để trang trí trong nhà.

Chữ Thọ – biểu tượng cho sự mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi, thường xin để chúc thọ ông bà cha mẹ.

Chữ Tâm – mong muốn tâm thanh tịnh, xóa hết dục vọng, ích kỷ, hận thù để có cuộc sống yên bình thanh thản.

Chữ Đức – biểu trưng cho nét đẹp đạo đức, răn dạy bản thân sống tốt, làm điều tốt đẹp.

Chữ Tài – tượng trưng cho tài năng, mong muốn thành đạt trong học tập và công việc.

Chữ An – tượng trưng cho sự bình an, cầu mong cuộc sống an lành hạnh phúc.

Chữ Nhẫn – mang nghĩa độ lượng, khoan dung và bản lĩnh của con người.

Chữ Hiếu – thể hiện sự biết ơn công sinh thành, nuôi dưỡng của ông bà cha mẹ.

Chữ Tín – nghĩa là sự tin tưởng, lòng tin cậy, luôn thực hiện đúng những điều đã đề ra.

Chữ Duyên – biểu tượng cho tình yêu, duyên phận, các bạn trẻ thường xin để cầu may mắn trong tình yêu và hỷ sự.