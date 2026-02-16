Cần biết Xin xăm, xin keo, bấm quẻ đầu năm: Phong tục tâm linh người Việt mỗi dịp Tết đến xuân về Tìm hiểu phong tục xin xăm, xin keo, bấm quẻ đầu năm mới – ý nghĩa, cách thực hiện đúng thủ tục và lời khuyên khi đi lễ chùa dịp Tết.

Mỗi dịp Tết Nguyên Đán, người Việt lại nô nức đến chùa chiền để xin xăm, xin keo, bấm quẻ với mong ước một năm mới nhiều khởi sắc, thuận lợi và bình an. Đây là phong tục tâm linh đẹp được lưu giữ qua nhiều thế hệ, thể hiện đời sống tinh thần phong phú của người dân Việt Nam.

Xin xăm đầu năm: Thỉnh ý Thần linh qua 100 lá xăm

Xin xăm thực chất là hình thức thỉnh ý Thần linh về vận mệnh năm mới. Xăm được chia làm hai loại chính.

Xăm thường (Tướng Quân Linh Sám) gồm 100 lá đánh số từ 1 đến 100, cho biết Thần ý về nhiều phương diện trong đời sống: cưới gả, bệnh tật, cầu tài, bổn mạng, gia đạo, mưu sự, cầu quan, xuất hành, kiện cáo và mất trộm.

Xăm thuốc (Tả Tướng Quân Hoàng Tiên Lương Phương) cũng gồm 100 lá nhưng chỉ có một màu vàng duy nhất, không phân biệt tốt xấu mà chuyên cho biết về các bệnh tật người xin có thể gặp phải.

Về thủ tục, người xin xăm phải quỳ hoặc ngồi bệt trên chiếu, cầm lọ xăm lên ngang trán rồi khấn vái. Sau đó lắc lọ cho đến khi một quẻ xăm rơi ra, rồi đưa quẻ đó cho người luận giải tại chỗ. Ở những nơi không có người luận giải, người xin tự tìm tờ giấy có số tương ứng để xem lời giải về vận mệnh năm mới.

Xin keo: Hỏi ý Thần linh bằng hai mảnh gỗ bán nguyệt

Keo là hai mảnh gỗ hình bán nguyệt, một mặt bằng, một mặt lồi, kích thước vừa cầm tay. Phong tục xin keo mang ý nghĩa hỏi ý Thần linh về một dự định hay kế hoạch trong tương lai có thể thực hiện được hay không.

Quy trình xin keo khá nghiêm cẩn: người xin cầm hai lá keo, khấn rõ tên tuổi, địa chỉ và điều mình cầu xin trước Thánh Thần, rồi đặt hai lá keo xuống đất. Tiếp đó, người xin đi một vòng quanh chùa, trở lại cầm hai lá keo vái thêm lần nữa. Khi cầu xong, chụm hai tay giữ chặt keo trong lòng bàn tay, đưa lên ngang mặt rồi buông xuống.

Kết quả xin keo được xác định như sau: một lá sấp, một lá ngửa nghĩa là xin keo thành công – người xin tiếp tục lắc ống xăm, lấy lá xăm nhảy ra để tìm lời giải vận mệnh. Nếu hai lá cùng sấp hoặc cùng ngửa thì chưa xin được keo. Trường hợp hai lá cùng ngửa cho thấy lời cầu xin chưa rõ ràng, chưa cụ thể nên Thánh Thần không thể trả lời. Người xin có thể khấn lại cụ thể hơn hoặc dừng lại, không nên cố xin thêm.

Bấm quẻ đầu năm: Xem dấu hiệu vận mệnh năm mới

Bấm quẻ là hình thức bói toán giúp người xin biết trước một số điều trong tương lai, từ đó tìm cách hóa giải vận xấu. Tại các ngôi chùa, người đi lễ đầu năm thường bấm quẻ để biết vận hạn, với các quẻ luận giải cụ thể về cầu tài, cầu danh, gia trạch và hôn nhân.

Bấm quẻ gần giống xem bói – người xin được xem chỉ tay và nghe luận giải về vận mệnh. Phong tục này giúp gia tăng cát lành, xóa bỏ lo âu phiền muộn, đem đến sự thuận lợi và vận may cho cuộc sống, sự nghiệp, tình duyên.

Xin xăm, xin keo, bấm quẻ có phải mê tín không?

Câu trả lời là không. Các phong tục này là nét văn hóa tâm linh mang lại lòng tin, giúp mỗi người có thêm động lực và tự tin hơn với những dự định mới trong năm. Việc xin xăm, xin keo, bấm quẻ đầu năm cũng nhắc nhở mỗi người biết kiêng kị, tránh làm điều không tốt để có một năm thuận lợi.

Tuy nhiên, nên xem những lời luận giải vận mệnh đầu năm như một lời khuyên nhủ, một hướng đi tham khảo trong cuộc sống – chứ không nên tin hoàn toàn vào kết quả đó.

Dù đây là nét đẹp văn hóa dân tộc, mỗi người vẫn cần nỗ lực phấn đấu từng ngày bởi quyết định cuối cùng vẫn nằm ở chính bản thân mình.