Xperia 1 VIII lộ diện thiết kế mới với cụm camera vuông lạ mắt và cảm biến tele 48MP Sony Xperia 1 VIII gây bất ngờ với cụm camera sau hình vuông thay vì dải dọc truyền thống. Mẫu flagship mới dự kiến nâng cấp ống kính tele lên 48MP, đồng bộ hệ thống ba cảm biến.

Sony đang tích cực phát triển mẫu điện thoại cao cấp thế hệ tiếp theo mang tên Xperia 1 VIII. Những hình ảnh render vừa rò rỉ cho thấy hãng công nghệ Nhật Bản có thể thực hiện một thay đổi lớn về ngôn ngữ thiết kế, đặc biệt là ở cụm camera sau, nhằm bắt kịp các xu hướng thị trường điện thoại thông minh hiện nay.

Thay đổi thiết kế cụm camera trên Xperia 1 VIII

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất trên Xperia 1 VIII chính là cụm camera sau. Trong nhiều năm qua, Sony luôn trung thành với thiết kế dải camera dọc hẹp đặt ở góc trái. Tuy nhiên, các hình ảnh render mới nhất cho thấy hãng đã chuyển sang cụm camera hình vuông bắt mắt hơn. Thiết kế này chứa ba ống kính cùng đèn flash, tạo diện mạo hiện đại và khác biệt hoàn toàn so với các thế hệ tiền nhiệm.

Dù có sự thay đổi về hình dáng mô-đun camera, Xperia 1 VIII vẫn duy trì các tùy chọn màu sắc quen thuộc như tím, xanh ô liu và đen. Hình ảnh rò rỉ cho thấy thiết kế mới này đã nhận được nhiều phản ứng trái chiều trên các diễn đàn công nghệ, khi một số người dùng ủng hộ sự đổi mới nhưng số khác lại lo ngại máy sẽ mất đi bản sắc đặc trưng của dòng Xperia.

Nâng cấp hệ thống camera tele lên độ phân giải 48MP

Về thông số kỹ thuật, Sony được kỳ vọng sẽ mang đến bước tiến lớn về khả năng nhiếp ảnh trên dòng flagship mới. Trong khi phiên bản Xperia 1 VII trước đó đã nâng cấp cảm biến chính và siêu rộng lên 48MP nhưng vẫn giữ ống kính tele ở mức 12MP, thì Xperia 1 VIII dự kiến sẽ đồng bộ hóa độ phân giải cho cả ba ống kính.

Việc trang bị hệ thống ba camera đều có độ phân giải 48MP, đặc biệt là ống kính tele chuyên dụng cho chụp ảnh chân dung, sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng hình ảnh và khả năng thu phóng. Đây là nỗ lực của Sony trong việc nâng cao trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp cho người dùng di động.

Duy trì các giá trị truyền thống và thời điểm ra mắt dự kiến

Bên cạnh những thay đổi về ngoại hình, Sony vẫn tiếp tục giữ lại những tính năng được người dùng lâu năm đánh giá cao. Xperia 1 VIII được cho là sẽ vẫn trang bị khe cắm thẻ nhớ microSD để mở rộng dung lượng lưu trữ và jack cắm tai nghe 3.5mm. Trong bối cảnh hầu hết các hãng smartphone cao cấp đã loại bỏ các cổng kết nối này, đây vẫn là lợi thế cạnh tranh riêng biệt của Sony.

Theo các báo cáo từ Gizmochina, Sony Xperia 1 VIII có khả năng sẽ chính thức được trình làng vào tháng 5/2025. Tuy nhiên, đây hiện vẫn là các thông tin rò rỉ dựa trên bản vẽ render, cấu hình và thiết kế cuối cùng của sản phẩm có thể thay đổi khi Sony chính thức công bố.