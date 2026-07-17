Xperia 10 VIII lộ diện qua chứng nhận FCC: Sony vẫn trung thành với jack 3.5mm và sạc 30W Sony Xperia 10 VIII vừa đạt chứng nhận FCC, xác nhận duy trì cổng âm thanh 3.5mm truyền thống và nâng cấp sạc nhanh 30W. Thiết bị dự kiến sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 4 mới.

Sony dường như đang chuẩn bị làm mới phân khúc smartphone tầm trung của mình với sự xuất hiện của Xperia 10 VIII. Mẫu điện thoại này vừa chính thức lộ diện trên cơ sở dữ liệu của Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC), hé lộ những thông số kỹ thuật quan trọng về khả năng kết nối và năng lượng.

Chứng nhận FCC hé lộ các phiên bản quốc tế

Theo tài liệu từ FCC, Xperia 10 VIII được đăng ký với các mã sản phẩm bao gồm XQ-GH44, XQ-GH54 và XQ-GH74. Việc xuất hiện trên hệ thống chứng nhận của Mỹ là minh chứng cho thấy ngày ra mắt của sản phẩm đã cận kề. Mặc dù Sony chưa công bố kế hoạch phát hành cụ thể cho từng thị trường, nhưng các mã sản phẩm này thường đại diện cho các phiên bản dành cho thị trường toàn cầu.

Sony Xepria 10 VIII đạt chứng nhận FCC, xác nhận có giắc âm thanh 3.5mm

Sự xuất hiện của Xperia 10 VIII diễn ra ngay sau khi dòng flagship Xperia 1 VIII gây chú ý với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Với truyền thống tối ưu hóa phần cứng tốt, người dùng đang kỳ vọng mẫu tầm trung mới sẽ tiếp tục kế thừa thế mạnh về thời lượng pin vượt trội từ các thế hệ tiền nhiệm.

Giữ vững bản sắc với jack cắm tai nghe 3.5mm

Một trong những điểm đáng chú ý nhất được xác nhận qua chứng nhận FCC là việc Sony vẫn giữ lại cổng tai nghe 3.5 mm trên Xperia 10 VIII. Đây là một quyết định đi ngược lại xu thế chung của ngành công nghiệp smartphone, khi hầu hết các đối thủ đã loại bỏ cổng này để ưu tiên thiết kế mỏng hoặc bán phụ kiện không dây.

Điện thoại tầm trung mới của Sony còn được xác nhận hỗ trợ sạc 30W trong chứng nhận mới

Bên cạnh đó, khả năng sạc của máy cũng có sự cải tiến. Thiết bị được xác nhận hỗ trợ sạc nhanh có dây với công suất 30W thông qua bộ sạc mã XGZ-UC1. Dù con số này không quá ấn tượng so với các thương hiệu Trung Quốc, nhưng đây là một bước tiến ổn định đối với dòng máy vốn ưu tiên sự bền bỉ của pin như Xperia.

Cấu hình dự kiến: Snapdragon 6 Gen 4

Về mặt hiệu năng, các nguồn tin rò rỉ cho biết Xperia 10 VIII nhiều khả năng sẽ được trang bị vi xử lý Snapdragon 6 Gen 4. Các bài thử nghiệm ban đầu cho thấy con chip này mang lại mức cải thiện hiệu năng khoảng 6% so với thế hệ Snapdragon trên Xperia 10 VII. Dưới đây là bảng so sánh thông số dự kiến dựa trên các thông tin hiện có:

Thông số Xperia 10 VII (Tiền nhiệm) Xperia 10 VIII (Dự kiến) Vi xử lý Snapdragon 6 Gen 3 Snapdragon 6 Gen 4 Công suất sạc Hỗ trợ sạc PD 30W (XGZ-UC1) Cổng âm thanh Jack 3.5mm Jack 3.5mm Kháng nước/bụi IP65/IP68 IP65/IP68

Xperia 10 VIII có thể sớm ra mắt trong thời gian tới

Nhìn chung, Xperia 10 VIII tiếp tục cho thấy triết lý sản phẩm riêng biệt của Sony: không chạy đua cấu hình hào nhoáng mà tập trung vào những giá trị thực dụng như âm thanh chất lượng cao, thời lượng pin dài và sự ổn định. Với việc đã đạt chứng nhận FCC, người dùng có thể mong đợi sự kiện ra mắt chính thức của thiết bị này trong tương lai gần.