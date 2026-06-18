Xreal Aura: Giải mã mẫu kính Android XR đầu tiên sử dụng chip Snapdragon Reality Elite Xreal Aura là mẫu kính thông minh đầu tiên chạy nền tảng Android XR, sở hữu chip Snapdragon Reality Elite mạnh mẽ cùng màn hình Micro-OLED 120Hz, hướng tới trải nghiệm điện toán không gian chuyên nghiệp.

Sau một thời gian dài xuất hiện dưới dạng dự án thử nghiệm Project Aura, Xreal đã chính thức trình làng Aura – mẫu kính thông minh đầu tiên trên thế giới vận hành trên nền tảng Android XR của Google. Đây là thiết bị đánh dấu bước chuyển mình quan trọng của Xreal từ một nhà sản xuất kính hiển thị sang thiết bị điện toán không gian độc lập, tích hợp sâu các công nghệ AI và phần cứng chuyên dụng từ Qualcomm.

Xreal Aura ra mắt với nhiều công nghệ hấp dẫn

Sức mạnh từ sự kết hợp giữa Qualcomm và hệ sinh thái Google

Điểm nhấn quan trọng nhất trên Xreal Aura chính là việc sử dụng chipset Snapdragon Reality Elite – dòng vi xử lý mới nhất của Qualcomm được thiết kế riêng cho các thiết bị thực tế ảo tăng cường (XR). Kết hợp với nền tảng Android XR, Aura cho phép truy cập trực tiếp vào hệ sinh thái ứng dụng khổng lồ của Google, đặc biệt là trợ lý AI Gemini để hỗ trợ các tác vụ thông minh trong thời gian thực.

Bên cạnh chip chính, Xreal còn trang bị bộ đồng xử lý X1S tự phát triển. Chip phụ này đảm nhận riêng các tác vụ về điện toán không gian, giúp giảm tải cho chip chính và tối ưu hóa việc hiển thị nội dung trên hệ thống quang học xuyên thấu. Sự kết hợp này cho thấy tham vọng của Xreal trong việc tạo ra một thiết bị AR nghiêm túc, có khả năng xử lý mượt mà các kịch bản sử dụng phức tạp thay vì chỉ đơn thuần là một màn hình phụ di động.

Xreal Aura là mẫu kính thông minh đầu tiên của Xreal chạy Android XR

Thông số kỹ thuật và khả năng hiển thị vượt trội

Về khả năng hiển thị, Xreal Aura sử dụng tấm nền Micro-OLED cao cấp từ Sony với độ phân giải 1920 x 1200 pixel cho mỗi mắt. Với tần số quét lên tới 120Hz và trường nhìn (FOV) rộng 70 độ, thiết bị hứa hẹn mang lại hình ảnh sắc nét và chuyển động mượt mà. Đặc biệt, kính tích hợp công nghệ làm mờ điện sắc, cho phép người dùng chủ động điều chỉnh độ xuyên thấu của tròng kính để tập trung vào nội dung kỹ thuật số trong môi trường ánh sáng mạnh.

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon Reality Elite + Xreal X1S Màn hình Sony Micro-OLED, 1920 x 1200 mỗi mắt Tần số quét 120Hz Trường nhìn (FOV) 70 độ Bộ nhớ Tối đa 16GB RAM / 512GB ROM Dung lượng pin 4,455mAh (trong bộ xử lý rời)

Thiết kế module và phương thức tương tác không gian

Khác với các mẫu kính AR All-in-one thường có trọng lượng nặng gây áp lực lên sống mũi, Xreal Aura chọn hướng tiếp cận module. Toàn bộ sức mạnh xử lý và viên pin 4,455mAh được đặt trong một bộ xử lý rời (compute puck). Thiết kế này giúp phần kính đeo trên mắt trở nên nhẹ nhàng và thoải mái hơn khi sử dụng trong thời gian dài, dù người dùng sẽ cần kết nối dây với bộ xử lý bỏ túi.

Hệ thống tương tác của Aura dựa trên các camera hướng về phía trước để theo dõi chuyển động 6 độ tự do (6DoF) và nhận diện cử chỉ tay. Người dùng có thể điều khiển giao diện Android XR một cách tự nhiên mà không cần đến các bộ điều khiển vật lý cồng kềnh.

Xreal Aura sẽ mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Hệ sinh thái nội dung và triển vọng thị trường

Xreal đang tích cực xây dựng kho nội dung cho Aura với các tựa game nổi tiếng như Fallout: Factions, Demeo hay Cubism. Việc tập trung vào cả phần cứng mạnh mẽ lẫn nội dung phong phú là chiến lược cần thiết để các thiết bị XR vượt qua rào cản về tính ứng dụng thực tế. Dù chưa công bố giá bán chính thức cho từng phiên bản, Xreal xác nhận phiên bản tiêu chuẩn của Aura sẽ có mức giá dưới 1,500 USD (tương đương khoảng 39.5 triệu đồng).

Trong khi chờ đợi Aura chính thức lên kệ, người dùng quan tâm đến công nghệ AR có thể tham khảo mẫu XREAL One Pro. Đây là dòng kính mỏng nhẹ với màn hình Micro-OLED 1080p, độ sáng 700 nits và độ trễ cực thấp chỉ ~3ms, hiện đang được phân phối chính hãng phục vụ nhu cầu giải trí và làm việc di động.