Xu hướng ‘mini mobility’ đến Hà Tĩnh?

Nguyễn Thị Ngân Giang - 21/07/2026 16:01

Xu hướng "mini mobility" – mô hình sử dụng các phương tiện cá nhân nhỏ gọn để di chuyển linh hoạt, tiết kiệm chi phí đang hiện diện tại Hà Tĩnh.