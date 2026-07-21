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Nhịp sống đô thị

Xu hướng ‘mini mobility’ đến Hà Tĩnh?

Nguyễn Thị Ngân Giang - 21/07/2026 16:01
Xu hướng "mini mobility" – mô hình sử dụng các phương tiện cá nhân nhỏ gọn để di chuyển linh hoạt, tiết kiệm chi phí đang hiện diện tại Hà Tĩnh.
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