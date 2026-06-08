Xử lý thiết bị kích sóng di động trái phép gây nhiễu mạng tại Quảng Ninh Cơ quan chức năng vừa triệt phá một điểm lắp đặt bộ kích sóng di động lậu tại Phường Móng Cái 1, Quảng Ninh, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến chất lượng mạng viễn thông biên giới.

Ngày 7/6, Cục Tần số Vô tuyến điện công bố việc phát hiện và xử lý một thiết bị kích sóng thông tin di động (Repeater) hoạt động trái phép tại khu vực biên giới. Thông qua Hệ thống giám sát iSpectra, Trung tâm Tần số Vô tuyến điện khu vực V đã phối hợp cùng Sở Khoa học và Công nghệ Quảng Ninh, UBND và Công an Phường Móng Cái 1, Quảng Ninh để xác định vị trí vi phạm.

Nguy cơ gây nhiễu sóng từ thiết bị Repeater không hợp quy

Thiết bị kích sóng bị phát hiện được một cá nhân mua xách tay từ nước ngoài và tự ý lắp đặt tại nhà riêng thuộc một khu đô thị trên địa bàn. Mục đích ban đầu của người dùng là tăng cường tín hiệu cho thuê bao di động, tuy nhiên việc vận hành thiết bị không có giấy phép và không dấu hợp quy đã gây ra hiện tượng bức xạ vô tuyến, tác động trực tiếp đến các trạm phát sóng xung quanh.

Phát hiện thiết bị kích sóng di động trái phép gây nhiễu mạng ở cửa khẩu Móng Cái

Về mặt kỹ thuật, Repeater là công cụ thu và khuếch đại tín hiệu từ các trạm phát sóng. Tuy nhiên, nếu thiết bị không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hoặc lắp đặt tự phát, chúng sẽ trở thành nguồn gây nhiễu nghiêm trọng. Cục Tần số Vô tuyến điện cảnh báo các bộ kích sóng không đạt chuẩn làm suy giảm chất lượng mạng, gây mất ổn định tín hiệu, rớt cuộc gọi và giảm tốc độ truy cập dữ liệu của những người dùng xung quanh.

Tăng cường giám sát qua hệ thống iSpectra

Việc phát hiện vụ việc tại Quảng Ninh có sự đóng góp lớn từ Hệ thống giám sát và phát hiện nhiễu thông tin di động iSpectra. Dự kiến từ năm 2025, công nghệ này sẽ giúp rút ngắn khoảng 30% thời gian xử lý các vụ can nhiễu, đồng thời nâng cao độ chính xác trong việc định vị nguồn phát sóng trái phép.

Thông tin quản lý thiết bị vô tuyến Quy định và thực trạng Số lượng xử lý từ năm 2023 Hơn 500 bộ kích sóng vi phạm Mức xử phạt hành chính Lên tới 30 triệu đồng Yêu cầu kỹ thuật Phải có giấy phép và dấu hợp quy Hệ thống giám sát mới iSpectra (áp dụng diện rộng từ 2025)

Cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt hành chính, yêu cầu chủ thiết bị chấm dứt hoạt động ngay lập tức. Người dân được khuyến cáo không mua bán, sử dụng các thiết bị vô tuyến trôi nổi để tránh gây nhiễu có hại và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin liên lạc quốc gia. Những hành vi vi phạm có thể đối mặt với mức phạt tiền lên tới 30 triệu đồng.