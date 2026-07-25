Xuân Phúc tái xuất màn ảnh VTV với vai chiến sĩ an ninh trong phim Trời cao nguyên xanh Sau 4 năm vắng bóng, diễn viên Xuân Phúc trở lại màn ảnh VTV với vai chiến sĩ an ninh trong bộ phim Trời cao nguyên xanh cùng tạo hình tươi trẻ, cá tính.

Sau 4 năm vắng bóng kể từ bộ phim Đấu trí, nam diễn viên Xuân Phúc chính thức trở lại màn ảnh nhỏ VTV với vai nam chính trong tác phẩm chính luận Trời cao nguyên xanh. Lần đầu tiên hóa thân thành một chiến sĩ an ninh nội địa, anh hứa hẹn mang đến một hình ảnh hoàn toàn mới mẻ, vừa năng động, trẻ trung lại vừa cá tính và dí dỏm.

Hình tượng chiến sĩ an ninh mới mẻ và gần gũi

Chia sẻ về dự án mới, Xuân Phúc cho biết anh cảm thấy vừa bỡ ngỡ vừa hào hứng khi tiếp cận một đề tài khó và mang tính thời sự. Vai diễn chiến sĩ an ninh nội địa khai thác một chủ đề khá nhạy cảm, vốn là những thông tin khán giả thường chỉ biết qua báo chí hay mạng xã hội, nên dự kiến sẽ nhận được sự quan tâm lớn khi lên sóng.

Khác với suy nghĩ thông thường về sự nghiêm túc và khuôn thước của lực lượng vũ trang trên màn ảnh, Xuân Phúc cùng đạo diễn Mai Hiền đã nỗ lực xây dựng một nhân vật có màu sắc khác biệt. Ngoài công việc, nhân vật này sở hữu tính cách tươi trẻ, vui nhộn trong cuộc sống lẫn tình yêu, tạo nên những phân đoạn hài hước và thoải mái cho người xem.

Dù có nhiều yếu tố tươi mới, bộ phim vẫn giữ trọn nhịp độ căng thẳng, kịch tính đặc trưng của dòng phim chính luận khi phản ánh cuộc đấu tranh khốc liệt với các loại tội phạm nguy hiểm.

Trải nghiệm quay phim thực tế và khắc nghiệt

Để lột tả chính xác nghiệp vụ của người chiến sĩ an ninh, Xuân Phúc đã dành nhiều thời gian nghiên cứu tài liệu và xem các bộ phim hình sự trong lẫn ngoài nước nhằm nắm bắt phương thức hoạt động của tội phạm an ninh trật tự quốc gia.

Bên cạnh việc đầu tư chuyên môn, nam diễn viên còn chấp nhận thay đổi ngoại hình. Do bối cảnh quay ngoài trời liên tục, làn da của anh đã bị cháy nắng sau 2 tuần ghi hình, kết hợp cùng kỹ thuật trang điểm để tạo nên diện mạo đồng điệu với các chiến sĩ đang công tác tại địa phương.

Ê-kíp sản xuất hiện đối mặt với nhiều thách thức khi bối cảnh phim chủ yếu diễn ra tại những địa hình hiểm trở như rừng sâu và sông suối. Việc di chuyển dày đặc đòi hỏi các diễn viên phải duy trì thể lực tốt xuyên suốt quá trình thực hiện.

Tái ngộ dàn diễn viên thực lực

Đồng hành cùng Xuân Phúc trong Trời cao nguyên xanh là dàn diễn viên quen thuộc gồm NSƯT Hoàng Hải, Hà Việt Dũng, Ngọc Anh và Thúy Nga. Nam diễn viên bày tỏ sự hào hứng đặc biệt khi có cơ hội đóng cặp và tương tác trực tiếp với NSƯT Hoàng Hải - người anh từng hâm mộ qua nhiều dự án trước đó.

Hiện tại, dự án đã hoàn thành gần 3/4 tiến độ quay. Phim Trời cao nguyên xanh đang được phát sóng vào khung giờ 12h từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh VTV1.