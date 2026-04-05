Xuân Son cùng bộ ba tuyển Việt Nam áp đảo đội hình tiêu biểu vòng loại Asian Cup 2027 Với màn trình diễn chói sáng giúp Việt Nam thắng Malaysia 3-1, bộ ba Xuân Son, Hoàng Hên và Duy Mạnh đã được Sofascore vinh danh vào đội hình tiêu biểu lượt trận.

Đội tuyển Việt Nam đã khép lại chiến dịch vòng loại Asian Cup 2027 theo cách không thể thuyết phục hơn bằng chiến thắng 3-1 trước Malaysia vào ngày 31/3. Kết quả này giúp đoàn quân áo đỏ duy trì mạch 6 trận toàn thắng tuyệt đối, khẳng định vị thế dẫn đầu. Sau màn trình diễn bùng nổ tại sân Thiên Trường (Ninh Bình), chuyên trang thống kê quốc tế Sofascore đã điền tên 3 tuyển thủ Việt Nam vào đội hình tiêu biểu của lượt trận cuối cùng.

Sofa Score vinh danh các cầu thủ Việt Nam.

Xuân Son: Hiệu suất bùng nổ của tiền đạo chủ lực

Trên hàng công, tiền đạo Xuân Son là cái tên gây ấn tượng mạnh nhất với số điểm 8,7 – mức điểm cao nhất trong số các trung phong ra sân ở lượt trận này. Chân sút sinh năm 1997 đã cụ thể hóa sự áp đảo của đội nhà bằng cú đúp bàn thắng đẳng cấp vào lưới Malaysia.

Đáng chú ý, sau bàn mở tỷ số, tiền đạo gốc Brazil đã có màn ăn mừng đầy cảm xúc khi vén áo chỉ vào các múi cơ. Đây được xem là lời đáp trả mạnh mẽ của Xuân Son trước những chỉ trích về vấn đề thể trạng và cân nặng trong thời gian qua. Sự hiệu quả trong các pha dứt điểm và khả năng càn lướt của anh chính là chìa khóa giúp hàng công Việt Nam vận hành trơn tru.

Hoàng Hên và vai trò nhạc trưởng mới

Sát cánh cùng Xuân Son trong danh sách vinh danh là tiền vệ Hoàng Hên với 7,8 điểm. Dù mới chỉ có hai lần khoác áo đội tuyển quốc gia trong các trận gặp Bangladesh và Malaysia, cầu thủ sinh năm 1994 đã nhanh chóng khẳng định được giá trị trong sơ đồ chiến thuật của ban huấn luyện.

Hoàng Hên đóng vai trò điều tiết lối chơi và là cầu nối quan trọng giữa các tuyến. Chính anh là người thực hiện đường kiến tạo tinh tế để Xuân Son nâng tỷ số lên 2-0, dập tắt hy vọng lội ngược dòng của đối thủ. Sự hòa nhập nhanh chóng của tiền vệ này mang đến thêm phương án sáng tạo cho khu trung tuyến của đội tuyển Việt Nam.

Hàng thủ vững chãi và dấu ấn Đỗ Duy Mạnh

Ở hệ thống phòng ngự, trung vệ Đỗ Duy Mạnh góp mặt với số điểm 7,8. Cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã có một trận đấu toàn diện khi vừa đảm bảo sự an toàn nơi phần sân nhà, vừa tạo ra đột biến trong các tình huống cố định. Duy Mạnh chính là người ghi bàn mở tỷ số bằng tình huống đánh đầu dũng mãnh, tạo đà tâm lý thuận lợi cho toàn đội.

Với 3 đại diện góp mặt, đội tuyển Việt Nam trở thành đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ nhất trong đội hình tiêu biểu lần này. Những cái tên còn lại trong danh sách ghi nhận sự xuất hiện của Faisal Halim (Malaysia), Suphanan Bureerat (Thái Lan) và Bounphachan Bounkong (Lào). Sự thăng hoa của các trụ cột đang mang lại những tín hiệu lạc quan cho người hâm mộ trước thềm vòng chung kết châu lục.