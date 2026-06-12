Xuân Son lập siêu phẩm 'xe đạp chổng ngược', Nam Định lỡ hẹn chung kết Cúp Quốc gia Dù tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son ghi bàn thắng để đời, CLB Nam Định vẫn nhận thất bại 2-4 trước Công an TPHCM trong trận bán kết kịch tính tối 11/6.

Trong một tối thi đấu đầy kịch tính tại sân vận động Thiên Trường, sự tỏa sáng cá nhân của Nguyễn Xuân Son là điểm nhấn hiếm hoi trong thất bại của đội bóng thành Nam. Dù lập một siêu phẩm đẳng cấp quốc tế, tiền đạo này vẫn không thể giúp CLB Nam Định lật ngược thế cờ trước sức mạnh của Công an TPHCM tại bán kết Cúp Quốc gia 2025-2026.

Khoảnh khắc xuất thần tại Thiên Trường

Trận đấu diễn ra tối ngày 11/6 chứng kiến màn trình diễn kỹ thuật cá nhân đỉnh cao của chân sút nhập tịch Nguyễn Xuân Son. Điểm nhấn lớn nhất đến ở phút thứ 72, khi CLB Nam Định đang nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ trong thế trận bị dẫn trước sâu.

Xuân Son tỏa sáng nhưng không thể giúp Nam Định giành chiến thắng.

Từ một đường chuyền bổng từ hành lang cánh trái, Xuân Son rơi vào thế xoay lưng hoàn toàn với khung thành đối phương. Tuy nhiên, tiền đạo này đã thể hiện sức mạnh thể chất và khả năng tì đè ấn tượng để loại bỏ hậu vệ Công an TPHCM trước khi dùng ngực khống chế bóng gọn gàng. Ngay nhịp chạm tiếp theo, anh tung người thực hiện cú dứt điểm theo tư thế "xe đạp chổng ngược" từ khoảng cách gần 10 mét. Quỹ đạo bóng hiểm hóc đã hoàn toàn đánh bại thủ thành Lê Giang Patrik, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-4.

Nỗ lực đơn độc và cục diện trận đấu

Bàn thắng của Xuân Son không chỉ khiến khán đài sân Thiên Trường bùng nổ mà còn được đánh giá là một trong những pha lập công đẹp nhất mùa giải. Dẫu vậy, một cánh én nhỏ không thể làm nên mùa xuân. Sai số ở hàng phòng ngự và sự lấn lướt của đối phương khiến Nam Định phải nhận thất bại chung cuộc 2-4.

Thống kê cho thấy đây không phải lần đầu chân sút này thực hiện các kỹ thuật khó. Trước đó tại đấu trường V-League, anh cũng từng ghi bàn bằng một pha ngả người móc bóng tương tự, cho thấy bản năng sát thủ và sự ổn định trong những tình huống bóng bổng.

Tín hiệu lạc quan cho chiến dịch Đội tuyển Quốc gia

Dù CLB Nam Định chính thức dừng bước tại Cúp Quốc gia và nhường vé vào chung kết cho CLB Công an TPHCM, phong độ của cá nhân Nguyễn Xuân Son vẫn mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Nền tảng thể lực sung mãn cùng kỹ thuật toàn diện của anh là cơ sở quan trọng để người hâm mộ tin tưởng vào sự đóng góp của tiền đạo này cho Đội tuyển Việt Nam.

Sự sẵn sàng của Xuân Son đến vào thời điểm vô cùng quan trọng, khi bóng đá Việt Nam đang hướng tới hai mục tiêu lớn là AFF Cup 2026 và FIFA ASEAN Cup 2026. Với hiệu suất ghi bàn ấn tượng này, anh hứa hẹn sẽ là hạt nhân quan trọng trong đội hình của huấn luyện viên trưởng trong thời gian tới.