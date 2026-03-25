Xuân Son và cột mốc 100 bàn thắng: Cỗ máy ghi bàn của tuyển Việt Nam qua góc nhìn Brazil Với hiệu suất 100 bàn thắng sau 134 trận tại châu Á, tiền đạo Xuân Son được truyền thông Brazil ca ngợi là 'cỗ máy ghi bàn' trước thềm trận đấu then chốt với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027.

Xuân Son đang khẳng định vị thế là chân sút hàng đầu của bóng đá Việt Nam hiện nay. Trước thềm cuộc đối đầu quan trọng với Malaysia tại vòng loại Asian Cup 2027 vào ngày 31/3, tiền đạo gốc Nam Mỹ này đã trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế, đặc biệt là tại quê hương Brazil.

Hiệu suất đáng nể của 'sát thủ' gốc Nam Mỹ

Cột mốc 100 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu tại châu Á là minh chứng rõ nét nhất cho năng lực của Xuân Son. Thành tích này được thiết lập sau quãng thời gian anh chinh chiến tại Nhật Bản và đặc biệt bùng nổ tại dải đất hình chữ S. Điều đáng chú ý nằm ở hiệu suất khủng khiếp: chân sút 29 tuổi này chỉ cần 134 trận đấu để đạt được con số 100 pha lập công.

Tờ Assessoria de Imprensa của Brazil đã dành những mỹ từ để ca ngợi cầu thủ sinh năm 1997, gọi anh là một "cỗ máy ghi bàn" (machine of goals). Tờ báo này nhấn mạnh rằng sự kiên trì cùng khả năng thích nghi tuyệt vời đã giúp anh vươn tầm thành một trong những ngôi sao đáng chú ý nhất tại khu vực Đông Nam Á.

Quân bài chiến lược của huấn luyện viên trưởng

Sự trở lại của Xuân Son sau chấn thương dài hạn mang ý nghĩa sống còn đối với hàng công tuyển Việt Nam. Ngay trong trận gặp Lào, anh đã lập tức nổ súng, xua tan những hoài nghi về phong độ. Trước đó, tại AFF Cup 2024, Xuân Son cũng đã khẳng định đẳng cấp với danh hiệu Vua phá lưới (7 bàn thắng), góp công lớn vào chức vô địch của toàn đội.

Chia sẻ về mục tiêu sắp tới, cầu thủ đang được định giá cao nhất đội tuyển bày tỏ sự háo hức: "Tôi rất háo hức với trận gặp Malaysia vì đây là giải đấu quan trọng ở châu lục. Tôi hy vọng có thể ra sân và đóng góp cho đội tuyển Việt Nam. Trong những tháng tới, chúng tôi còn nhiều giải đấu lớn để đánh giá năng lực toàn đội".

Khát khao 'đòi nợ' trước Malaysia

Trận lượt về với Malaysia không chỉ mang tính chất thủ tục mà còn là cơ hội để Xuân Son và các đồng đội hiện thực hóa mục tiêu phục thù sau thất bại ở lượt đi. Với bản năng sát thủ và tâm lý đang hưng phấn sau khi cán mốc lịch sử, tiền đạo này được kỳ vọng sẽ là chìa khóa mở ra cánh cửa dẫn đến vòng chung kết Asian Cup 2027.

Việc Xuân Son tiếp tục duy trì phong độ ổn định tại câu lạc bộ để đảm bảo suất đá chính trên tuyển là tín hiệu tích cực cho người hâm mộ. Sự góp mặt của một trung phong đẳng cấp không chỉ gia tăng sức mạnh hỏa lực mà còn mang lại niềm tin lớn lao trong hành trình chinh phục những đỉnh cao mới của bóng đá Việt Nam.