Xuân Son và Hoàng Hên rực sáng: Tuyển Việt Nam sẵn sàng nghênh chiến Indonesia Với sự bùng nổ của bộ đôi nhập tịch Xuân Son và Hoàng Hên tại V-League, hàng công ĐT Việt Nam đang sở hữu sức mạnh hỏa lực đáng gờm trước thềm cuộc đối đầu với dàn sao Indonesia.

Sự thăng hoa của Nguyễn Xuân Son và Đỗ Hoàng Hên không chỉ giúp các câu lạc bộ chủ quản bay cao mà còn đang trực tiếp tái định nghĩa sức mạnh hàng công của đội tuyển Việt Nam. Trong bối cảnh cuộc đối đầu với Indonesia đang đến gần, phong độ của bộ đôi này trở thành điểm tựa lớn nhất cho mục tiêu chinh phục của HLV Kim Sang-sik.

Xuân Son và Hoàng Hên đang bay cao tại V-League

Lối chơi trực diện và hiệu quả hơn

Minh chứng rõ nét nhất cho sự thay đổi trong tư duy tấn công của đội tuyển Việt Nam chính là 6 bàn thắng ghi được trong hai trận mở màn năm 2026 trước Bangladesh và Malaysia. Khác hẳn với sự bế tắc trong năm 2025, lối chơi hiện tại dưới thời HLV Kim Sang-sik đã trở nên thanh thoát và trực diện hơn rất nhiều.

Sự xuất hiện của Nguyễn Xuân Son mang đến sức nặng đáng kể trong vòng cấm, trong khi Đỗ Hoàng Hên đóng vai trò một "trạm trung chuyển" đầy sáng tạo. Các số liệu thống kê chỉ ra rằng các pha phối hợp của đội tuyển đã giảm bớt sự rườm rà không cần thiết. Đáng chú ý, hai trong ba bàn thắng vào lưới Malaysia được thực hiện bằng những pha dàn xếp chớp nhoáng với thời gian triển khai dưới 10 giây. Lối chơi này không chỉ tiết kiệm thể lực mà còn gây bất ngờ tối đa cho hệ thống phòng ngự đối phương.

Phong độ hủy diệt tại V-League

Tại vòng 19 V-League, cả hai ngôi sao nhập tịch đều chứng minh đẳng cấp hàng đầu của mình. Đỗ Hoàng Hên vừa lập cú đúp giúp CLB Hà Nội đánh bại Becamex TP.HCM, nâng tổng số pha lập công lên con số 9 sau 13 trận. Trong khi đó, Xuân Son cũng duy trì hiệu suất ghi bàn khủng khiếp với 11 bàn thắng sau 13 trận, sau khi mở tỷ số cho Nam Định trong trận gặp Đà Nẵng.

Xuân Son duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, sự chuyên nghiệp tuyệt đối là điểm chung giúp bộ đôi này duy trì sự bền bỉ. Trong khi Đỗ Hoàng Hên áp dụng chế độ ăn chay trường để giữ cơ thể nhẹ nhàng, linh hoạt thì Xuân Son lại tập trung vào chế độ tập luyện nghiêm ngặt để tối ưu hóa sức mạnh cơ bắp. Đây là những nguồn năng lượng quan trọng để HLV Kim Sang-sik xây dựng một diện mạo mới cho đội tuyển.

Lời cảnh báo gửi đến Indonesia

Indonesia hiện là đối trọng lớn nhất của Việt Nam tại khu vực với chính sách nhập tịch hàng loạt cầu thủ từ châu Âu như Jay Idzes, Justin Hubner hay Maarten Paes. Tuy nhiên, sự hiện diện của Xuân Son và Hoàng Hên đã giúp cán cân sức mạnh được cân bằng lại đáng kể.

Nếu Indonesia tự hào với dàn sao thi đấu tại châu Âu, tuyển Việt Nam lại sở hữu những cá nhân đã quá am hiểu môi trường bóng đá Đông Nam Á và có sự gắn kết chặt chẽ với các nội binh. Khả năng pressing tầm cao và sức càn lướt trong các tình huống chuyển đổi trạng thái của Xuân Son sẽ là bài toán cực khó cho bất kỳ hàng thủ nào, kể cả những trung vệ cao lớn của đội bóng xứ vạn đảo.

Cùng với dàn cầu thủ U23 giàu khát vọng và những trụ cột dạn dày kinh nghiệm, đội tuyển Việt Nam đã sẵn sàng cho những thử thách lớn nhất, xóa tan những lo ngại về sức mạnh từ dàn sao nhập tịch của các đối thủ trong khu vực.