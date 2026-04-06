Xuất khẩu cà phê Việt Nam đạt 8,92 tỷ USD năm 2025 nhờ chuyển đổi hệ sinh thái xanh lam Ngành cà phê Việt Nam ghi nhận giá trị xuất khẩu bình quân kỷ lục vượt 5.600 USD/tấn khi chuyển dịch mạnh mẽ từ sản xuất tuyến tính sang mô hình kinh tế tuần hoàn.

Ngành cà phê Việt Nam đang thực hiện bước chuyển mình mang tính chiến lược từ mô hình sản xuất tuyến tính truyền thống sang hệ sinh thái cà phê xanh lam. Đây là mô hình dựa trên nền tảng kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp tái sinh, nhằm tối ưu hóa giá trị sinh khối và khẳng định vị thế của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế.

Tăng trưởng kỷ lục về giá trị xuất khẩu năm 2025

Dữ liệu thị trường cho thấy năm 2025 ghi nhận những con số ấn tượng đối với ngành cà phê. Tổng lượng xuất khẩu đạt khoảng 1,6 triệu tấn, mang về kim ngạch lên tới 8,92 tỷ USD. Đáng chú ý, giá trị xuất khẩu bình quân đạt mức trên 5.600 USD/tấn, tăng mạnh so với các giai đoạn trước đó.

Sự gia tăng này phản ánh xu hướng chuyển dịch từ việc bán nguyên liệu thô sang các sản phẩm có giá trị gia tăng cao. Châu Âu hiện vẫn giữ vai trò là thị trường tiêu thụ chủ lực của cà phê Việt Nam. Trong đó, các quốc gia như Đức, Ý và Tây Ban Nha đang tăng cường nhập khẩu và sẵn sàng chi trả mức giá cao hơn để đảm bảo nguồn cung ổn định và đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững.

Thách thức từ biến đổi khí hậu và giới hạn của mô hình cũ

Mặc dù đạt được những thành tựu về doanh thu, ngành cà phê đang đối mặt với rủi ro lớn từ biến đổi khí hậu, đặc biệt tại khu vực Tây Nguyên. Các chu kỳ hạn hán kéo dài cùng tình trạng mưa lũ bất thường đã gây áp lực trực tiếp lên năng suất và làm gia tăng chi phí sản xuất đầu vào.

Bên cạnh đó, mô hình sản xuất tuyến tính truyền thống – vốn dựa trên việc khai thác tài nguyên và lạm dụng phân bón hóa học – đang bộc lộ những hạn chế nghiêm trọng. Phương thức này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn gia tăng phát thải khí nhà kính, đi ngược lại với các tiêu chuẩn xanh mà thị trường quốc tế đang áp đặt.

Chiến lược hệ sinh thái xanh lam và tư duy tái sinh

Để giải quyết các thách thức trên, Việt Nam đang áp dụng mô hình kinh tế xanh lam của Gunter Pauli. Chiến lược này thay đổi hoàn toàn logic vận hành từ "khai thác - xử lý" sang "tái sinh - tuần hoàn".

Cụ thể, hệ sinh thái này tập trung vào các trụ cột chính:

Nông nghiệp tái sinh: Phục hồi độ phì nhiêu của đất và giảm phụ thuộc vào hóa chất.

Tối ưu hóa sinh khối: Biến các phụ phẩm như bã cà phê, vỏ và nước thải thành tài nguyên cho ngành thực phẩm, năng lượng, phân bón và vật liệu sinh học.

Chế biến sâu: Ứng dụng công nghệ để gia tăng hàm lượng giá trị trong mỗi đơn vị sản phẩm.

Việc chuyển đổi này không chỉ giúp giảm thiểu tác động môi trường mà còn tạo ra lợi thế cạnh tranh bền vững. Theo các chuyên gia, đây là cơ hội để Việt Nam từ một quốc gia tham gia xuất khẩu thô trở thành đơn vị định hình luật chơi trong chuỗi giá trị cà phê toàn cầu.