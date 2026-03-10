Xuất khẩu dầu cọ Indonesia và Malaysia đạt 4,04 triệu tấn trong tháng 1/2026 Lượng dầu cọ xuất khẩu từ Đông Nam Á tăng mạnh nhờ lợi thế cạnh tranh về giá và nhu cầu từ các thị trường trọng điểm như Ấn Độ và Trung Quốc.

Theo dữ liệu từ Oil World (Đức), tổng lượng dầu cọ xuất khẩu từ Indonesia và Malaysia đạt 4,04 triệu tấn trong tháng 1/2026, tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi khả năng cạnh tranh về giá của dầu cọ nhiệt đới được cải thiện và xu hướng tăng cường mua hàng của các nhà nhập khẩu kể từ tháng 12/2025.

Động lực thúc đẩy thị trường dầu thực vật

Các nhà phân tích nhận định, sự sụt giảm xuất khẩu dầu đậu tương từ Argentina đã tạo ra cơ hội lớn cho các nhà sản xuất tại Đông Nam Á. Việc tận dụng sự điều chỉnh giá trong những tháng cuối năm 2025 đã giúp dầu cọ duy trì vị thế vững chắc trên thị trường toàn cầu.

Diễn biến tại các thị trường nhập khẩu lớn

Trong tháng 1/2026, nhiều quốc gia ghi nhận mức tăng trưởng nhập khẩu dầu cọ vượt bậc so với cùng kỳ năm 2025:

Ấn Độ: Nhập khẩu 706.000 tấn, tăng mạnh từ mức 203.000 tấn.

Trung Quốc: Nhập khẩu 449.000 tấn, tăng từ mức 193.000 tấn.

Ai Cập: Nhập khẩu 224.000 tấn, tăng từ mức 130.000 tấn.

Liên minh châu Âu (EU): Đạt 264.000 tấn, tăng từ mức 212.000 tấn.

Số liệu lũy kế giai đoạn 2025-2026

Tính từ đầu vụ (tháng 10/2025 – tháng 1/2026), Indonesia và các thị trường tiêu thụ chính đều có sự biến động về sản lượng giao dịch:

Thị trường/Quốc gia Sản lượng (triệu tấn) So với cùng kỳ vụ trước Indonesia (Xuất khẩu) 9,54 Tăng (từ 7,99) Malaysia (Xuất khẩu) 5,72 Giảm nhẹ (từ 5,76) Trung Quốc 2,13 Tăng (từ 1,41) Ấn Độ 2,12 Giảm (từ 2,18) EU 1,12 Tăng (từ 1,02)

Thách thức đối với kinh tế Indonesia

Báo cáo từ Indonesia Business cho thấy, trong tháng 1/2026, nước này đã xuất khẩu 2,24 triệu tấn dầu cọ, tăng 77% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá trị xuất khẩu đạt 2,29 tỷ USD, tăng 59,6%. Ngành dầu và mỡ động thực vật hiện chiếm tỷ trọng 10,78% trong tổng kim ngạch xuất khẩu phi tài nguyên của Indonesia.

Mặc dù mặt hàng chủ chốt tăng trưởng mạnh, tổng thặng dư thương mại của Indonesia lại sụt giảm đáng kể, chỉ còn đạt 0,95 tỷ USD so với mức 3,49 tỷ USD cùng kỳ năm 2025. Ngoài ra, mức thuế xuất khẩu đối với dầu cọ thô (CPO) từ Indonesia dự kiến sẽ được điều chỉnh tăng từ 74 USD lên 124 USD vào tháng 3/2026.

Các chuyên gia dự báo nhu cầu dầu cọ sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong ngắn hạn do nguồn cung các loại dầu thực vật thay thế vẫn đang bị hạn chế, cho phép dầu cọ củng cố thị phần trên bản đồ nông sản thế giới.