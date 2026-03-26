Xuất khẩu dầu của Nga gián đoạn 40% công suất, tương đương 2 triệu thùng mỗi ngày Theo Reuters, khoảng 40% năng lực xuất khẩu dầu của Nga đã đình trệ do hạ tầng hư hại và tàu bị bắt giữ, đe dọa nguồn thu chủ chốt của nền kinh tế 2.600 tỷ USD.

Theo tính toán của Reuters dựa trên dữ liệu thị trường tính đến ngày 25/3, khoảng 40% năng lực xuất khẩu dầu thô của Nga, tương đương 2 triệu thùng/ngày, hiện đang bị gián đoạn. Đây là đợt sụt giảm nguồn cung nghiêm trọng nhất trong lịch sử hiện đại của quốc gia xuất khẩu dầu lớn thứ hai thế giới, diễn ra đúng thời điểm giá dầu toàn cầu vượt mốc 100 USD/thùng do tác động từ xung đột Trung Đông.

Các cửa ngõ xuất khẩu phía Tây chịu ảnh hưởng nặng nề

Tình trạng đình trệ tập trung chủ yếu tại các cảng chiến lược và tuyến đường ống quan trọng dẫn sang châu Âu. Lượng dầu xuất khẩu bị gián đoạn tập trung tại các cảng Primorsk, Ust-Luga và tuyến đường ống Druzhba - vốn vận chuyển dầu qua Ukraine tới Hungary và Slovakia.

Đáng chú ý, cảng Novorossiysk với công suất lên tới 700.000 thùng/ngày hiện đang hoạt động dưới công suất tối đa do những thiệt hại từ các cuộc tấn công gần đây. Ngoài ra, việc các tàu chở dầu liên quan đến Nga bị bắt giữ tại châu Âu đã làm gián đoạn thêm khoảng 300.000 thùng/ngày xuất khẩu từ khu vực Bắc Cực qua cảng Murmansk.

Nỗ lực chuyển hướng sang thị trường châu Á

Dầu mỏ là nguồn thu chủ chốt của ngân sách Nga, đóng vai trò trung tâm đối với nền kinh tế trị giá khoảng 2.600 tỷ USD. Trong bối cảnh các tuyến xuất khẩu phía Tây gặp khó khăn, Nga buộc phải đẩy mạnh chuyển hướng sang thị trường châu Á, dù năng lực vận chuyển theo hướng này vẫn còn hạn chế.

Hiện tại, Nga vẫn duy trì dòng chảy ổn định qua các kênh sau:

Hệ thống đường ống sang Trung Quốc: Skovorodino-Mohe và Atasu-Alashankou.

Xuất khẩu dầu ESPO Blend: Qua cảng Kozmino.

Tổng công suất các tuyến này đạt khoảng 1,9 triệu thùng/ngày.

Bên cạnh đó, các dự án tại Sakhalin vẫn duy trì xuất khẩu khoảng 250.000 thùng/ngày. Nga cũng tiếp tục cung cấp khoảng 300.000 thùng/ngày cho các nhà máy lọc dầu tại Belarus để duy trì hoạt động sản xuất tại khu vực này.