Xuất khẩu dầu thô của Mỹ giảm 3% trong năm 2025 dù sản lượng đạt kỷ lục Theo báo cáo từ EIA, lần đầu tiên kể từ năm 2021, lượng dầu thô xuất khẩu của Mỹ sụt giảm xuống mức 4 triệu thùng/ngày do nhu cầu tại các thị trường trọng điểm ở Châu Á đi xuống.

Lần đầu tiên sau 4 năm, hoạt động xuất khẩu dầu thô của Mỹ ghi nhận xu hướng sụt giảm. Theo dữ liệu vừa được Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) công bố ngày 10/3, quốc gia này đã xuất khẩu trung bình 4 triệu thùng dầu mỗi ngày trong năm 2025, tương ứng với mức giảm khoảng 3% so với năm 2024.

Mặc dù con số này vẫn cao gấp 85 lần so với thời điểm năm 2011, nhưng mức xuất khẩu hiện tại đã thấp hơn đáng kể so với giai đoạn bùng nổ của năm 2023 và 2024. Sự điều chỉnh này phản ánh những thay đổi quan trọng trong dòng chảy năng lượng toàn cầu và ưu tiên tiêu thụ nội địa của nền kinh tế Mỹ.

Sụt giảm mạnh tại các thị trường lớn

Báo cáo của EIA chỉ ra rằng lượng dầu xuất khẩu sang Châu Âu và khu vực Châu Á - Châu Đại Dương — hai thị trường tiêu thụ lớn nhất của Mỹ — đều ghi nhận sự sụt giảm. Cụ thể, xuất khẩu sang Châu Âu giảm 7%, nguyên nhân chính được cho là do sản lượng tăng từ khối OPEC đã dần thay thế một phần nguồn cung từ Mỹ tại khu vực này.

Đáng chú ý nhất là sự sụt giảm tại thị trường Châu Á. Xuất khẩu dầu sang Singapore đã giảm mạnh tới 75%, trong khi đó, thị trường Trung Quốc ghi nhận mức giảm sâu 89%. Sự dịch chuyển này cho thấy các quốc gia nhập khẩu đang đa dạng hóa nguồn cung hoặc đối mặt với các rào cản kinh tế và địa chính trị mới.

Nghịch lý sản lượng kỷ lục và dự trữ nội địa

Điều gây bất ngờ là sự sụt giảm xuất khẩu diễn ra ngay trong bối cảnh sản lượng dầu thô của Mỹ tiếp tục tăng trưởng 3%, đạt mức kỷ lục 13,6 triệu thùng/ngày trong năm 2025. Kể từ đầu thập niên 2010, ngành năng lượng Mỹ đã có bước tiến dài nhờ công nghệ khai thác mới, hạ tầng mở rộng và việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu dầu thô vào năm 2015.

Tuy nhiên, thay vì đẩy mạnh bán ra nước ngoài, một lượng lớn dầu thô trong năm qua đã được đưa vào kho dự trữ trong nước. Đặc biệt, Chính phủ Mỹ đã tăng cường bổ sung cho Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR) và ưu tiên cung cấp nguồn nguyên liệu cho các nhà máy lọc dầu nội địa để đảm bảo an ninh năng lượng trong nước.

Áp lực từ biến động địa chính trị

Bên cạnh đó, thị trường năng lượng toàn cầu đang phải đối mặt với những biến động mạnh do cuộc xung đột Iran. Căng thẳng tại Trung Đông không chỉ làm gián đoạn các tuyến đường xuất khẩu dầu và khí đốt quan trọng mà còn buộc nhiều mỏ dầu tại khu vực này phải tạm dừng sản xuất, gây áp lực lên giá cả và chuỗi cung ứng quốc tế.

Ở chiều ngược lại, nhập khẩu dầu thô của Mỹ cũng ghi nhận xu hướng giảm. Theo EIA, lượng dầu nhập khẩu vào nước này đã xuống mức 2,2 triệu thùng/ngày trong năm 2025, so với mức 2,5 triệu thùng/ngày của năm trước đó. Nhìn chung, thị trường dầu mỏ thế giới đang bước vào một giai đoạn tái cấu trúc mới, nơi các yếu tố về dự trữ chiến lược và ổn định nội địa đang dần được ưu tiên hơn so với mục tiêu mở rộng thị phần xuất khẩu.