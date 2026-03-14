Xuất khẩu dầu thô của Mỹ năm 2025 giảm 3%, đạt trung bình 4 triệu thùng/ngày Báo cáo từ EIA cho thấy xuất khẩu dầu thô Mỹ giảm lần đầu sau 4 năm, đạt 4 triệu thùng/ngày dù sản lượng khai thác nội địa đạt kỷ lục 13,6 triệu thùng/ngày.

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) ngày 10/3 công bố báo cáo cho thấy xuất khẩu dầu thô của quốc gia này trong năm 2025 đã ghi nhận lần sụt giảm đầu tiên kể từ năm 2021. Theo đó, Mỹ xuất khẩu trung bình 4 triệu thùng dầu mỗi ngày, giảm khoảng 3% so với mức của năm 2024.

Sụt giảm tại các thị trường trọng điểm

Dữ liệu từ EIA chỉ ra rằng lượng dầu xuất khẩu sang Châu Âu và khu vực Châu Á - Châu Đại Dương, hai thị trường tiêu thụ lớn nhất của Mỹ, đều sụt giảm đáng kể. Cụ thể, xuất khẩu sang Châu Âu giảm 7%, nguyên nhân chủ yếu được cho là do sự gia tăng sản lượng từ các quốc gia thuộc khối OPEC đã thay thế một phần nguồn cung từ Mỹ.

Tại thị trường Châu Á, mức sụt giảm diễn ra mạnh mẽ hơn ở các quốc gia đầu mối. Xuất khẩu sang Singapore giảm tới 75% và sang Trung Quốc giảm 89%. Mặc dù giảm so với hai năm gần nhất, con số 4 triệu thùng/ngày vẫn cao gấp 85 lần so với sản lượng xuất khẩu ghi nhận vào năm 2011.

Thị trường Mức biến động (%) Châu Âu -7% Singapore -75% Trung Quốc -89%

Sản lượng nội địa đạt kỷ lục nhưng xuất khẩu thu hẹp

Đáng chú ý, đà sụt giảm xuất khẩu diễn ra ngay cả khi sản lượng khai thác dầu thô của Mỹ tăng 3%, đạt mức kỷ lục 13,6 triệu thùng/ngày trong năm 2025. EIA giải thích rằng thay vì xuất khẩu, một lượng lớn dầu thô đã được chuyển hướng để lấp đầy các kho dự trữ trong nước, đặc biệt là Kho dự trữ dầu chiến lược (SPR), đồng thời phục vụ nhu cầu từ các nhà máy lọc dầu nội địa.

Bên cạnh đó, nhu cầu nhập khẩu dầu thô của Mỹ cũng có xu hướng giảm. Con số này đã hạ xuống mức 2,2 triệu thùng/ngày trong năm 2025, so với mức 2,5 triệu thùng/ngày của năm trước đó.

Bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu

Sự thay đổi trong dòng chảy dầu thô của Mỹ diễn ra giữa lúc thị trường năng lượng thế giới chịu nhiều áp lực. Cuộc xung đột tại Iran đang gây gián đoạn nghiêm trọng hoạt động xuất khẩu dầu và khí đốt từ khu vực Trung Đông, buộc nhiều mỏ dầu phải tạm dừng sản xuất và đẩy thị trường vào trạng thái biến động mạnh.

Kể từ đầu thập niên 2010, ngành dầu khí Mỹ đã tăng trưởng mạnh mẽ nhờ hạ tầng mở rộng và việc dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu vào năm 2015. Tuy nhiên, ưu tiên củng cố an ninh năng lượng nội địa và biến động nhu cầu tại các thị trường truyền thống đang định hình lại chiến lược xuất khẩu của quốc gia này.