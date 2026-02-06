Xuất khẩu dầu thô Mỹ lập đỉnh lịch sử 5,6 triệu thùng/ngày trong tháng 5/2026 Mỹ thiết lập kỷ lục xuất khẩu dầu thô mới nhờ sự gián đoạn nguồn cung tại Trung Đông và chênh lệch giá hấp dẫn giữa dầu WTI và Brent, đạt mức 5,6 triệu thùng/ngày.

Dữ liệu theo dõi tàu biển từ Reuters cho thấy xuất khẩu dầu thô của Mỹ trong tháng 5/2026 đã đạt mức kỷ lục 5,6 triệu thùng/ngày. Con số này vượt qua mức đỉnh 5,2 triệu thùng/ngày được thiết lập vào tháng 4/2026, trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông gây gián đoạn nghiêm trọng nguồn cung năng lượng toàn cầu.

Cuộc xung đột tại khu vực Trung Đông đã khiến eo biển Hormuz – tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển khoảng 20% lượng dầu và khí đốt thế giới – gần như bị tê liệt từ cuối tháng 2/2026. Tình trạng này buộc các nhà máy lọc dầu trên khắp thế giới phải nhanh chóng tìm kiếm nguồn cung thay thế, đưa dầu thô Mỹ trở thành lựa chọn hàng đầu.

Động lực từ mức chiết khấu giá dầu WTI

Theo công ty dữ liệu Kpler, sự gia tăng đột biến của xuất khẩu dầu Mỹ còn được thúc đẩy bởi mức chiết khấu lớn của dầu WTI so với dầu Brent. Vào tháng 3/2026, giá dầu WTI từng thấp hơn dầu Brent tới 20,69 USD/thùng, mức chênh lệch cao nhất trong vòng 13 năm qua.

Tại thời điểm các hợp đồng giao tháng 5 được ký kết (tháng 4/2026), mức chiết khấu bình quân vẫn duy trì ở mức 8,86 USD/thùng. Con số này cao hơn đáng kể so với mức 4,85 USD/thùng trước khi xung đột nổ ra, tạo lợi thế kinh tế rõ rệt cho các khách hàng nước ngoài khi mua dầu từ Mỹ.

Thị trường Châu Á và Châu Âu ghi nhận nhu cầu đột phá

Xuất khẩu dầu thô của Mỹ sang cả hai thị trường trọng điểm này đều đạt mức cao kỷ lục trong tháng 5/2026. Châu Á tiếp tục là khu vực tiêu thụ lớn nhất với lượng nhập khẩu đạt 2,45 triệu thùng/ngày. Trong đó, Nhật Bản là động lực chính với 808.000 thùng/ngày, tăng 32% so với tháng trước đó.

Tại châu Âu, lượng dầu Mỹ nhập khẩu đạt 2,4 triệu thùng/ngày. Các quốc gia thuộc khu vực Địa Trung Hải và Biển Đen như Bulgaria, Croatia, Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp ghi nhận nhu cầu tăng vọt. Đặc biệt, Italy đạt mức nhập khẩu kỷ lục 335.000 thùng/ngày nhờ chi phí vận tải xuyên Đại Tây Dương giảm mạnh.

Vai trò của Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR)

Khoảng 283.000 thùng/ngày, tương đương 5% tổng lượng dầu xuất khẩu của Mỹ trong tháng 5, được lấy từ Kho Dự trữ Dầu mỏ Chiến lược (SPR). Đây là một phần trong kế hoạch giải phóng 172 triệu thùng dầu dự trữ khẩn cấp của Chính phủ Mỹ nhằm giảm áp lực tăng giá năng lượng trên quy mô toàn cầu.

Dự báo xu hướng giảm trong quý III/2026

Bất chấp mức đỉnh vừa thiết lập, giới phân tích cho rằng xuất khẩu dầu Mỹ có thể giảm trong những tháng tới. Khi các cuộc đàm phán hòa bình mang lại tín hiệu tích cực, lo ngại về nguồn cung giảm bớt khiến chênh lệch giá giữa dầu WTI và Brent thu hẹp, chỉ còn khoảng 6 USD/thùng tính đến ngày 1/6.

Công ty tư vấn Energy Aspects dự báo lượng xuất khẩu sẽ giảm xuống còn 4,9 triệu thùng/ngày trong tháng 6 và tiếp tục lùi về 4,6 triệu thùng/ngày vào tháng 7/2026. Theo chuyên gia Georgios Sakellariou từ Signal Maritime, số lượng tàu chở dầu siêu lớn (VLCC) được thuê vận chuyển dầu Mỹ trong tháng 6 đã giảm ít nhất 10 tàu so với tháng trước, củng cố dự báo về một đợt hạ nhiệt của thị trường xuất khẩu.