Xuất khẩu Đức tháng 12/2025 tăng 4,0%, thặng dư thương mại đạt 17,1 tỷ euro Kim ngạch xuất khẩu của Đức tăng trưởng vượt dự báo nhờ lực đẩy từ Mỹ và Trung Quốc, tuy nhiên sản xuất công nghiệp sụt giảm 1,9% khiến triển vọng phục hồi kinh tế vẫn còn nhiều bất định.

Dữ liệu chính thức công bố ngày 06/02 cho thấy xuất khẩu của Đức trong tháng 12/2025 tăng trưởng 4,0% so với tháng trước, vượt xa mức dự báo 1% trong khảo sát của Reuters. Kết quả tích cực này giúp thặng dư thương mại của nền kinh tế lớn nhất Châu Âu mở rộng lên mức 17,1 tỷ euro, so với con số 13,6 tỷ euro của tháng 11/2025.

Lực đẩy từ các thị trường trọng điểm

Đà tăng trưởng xuất khẩu trong tháng cuối năm 2025 được dẫn dắt bởi sự gia tăng mạnh mẽ từ các đối tác thương mại lớn. Cụ thể, xuất khẩu sang Trung Quốc ghi nhận mức tăng 10,7%, trong khi xuất khẩu sang Mỹ tăng 8,9% so với tháng trước. Tuy nhiên, nếu so với cùng kỳ tháng 12/2024, kim ngạch sang Mỹ vẫn giảm 12,9%, phản ánh hệ quả từ mức thuế 15% mà Washington áp lên hàng hóa Liên minh Châu Âu (EU).

Tại khu vực nội khối, xuất khẩu sang các nước EU tăng 3,1%. Đối với các thị trường ngoài EU, mức tăng trưởng đạt 5,0%. Ông Volker Treier, Trưởng bộ phận thương mại toàn cầu của Phòng Công nghiệp và Thương mại Đức (DIHK), nhận định nhu cầu từ các quốc gia Châu Âu đã hỗ trợ đáng kể cho thương mại Đức năm 2025, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về các chính sách nâng cao năng lực cạnh tranh.

Sản xuất công nghiệp sụt giảm gây áp lực

Trái ngược với sự khởi sắc của hoạt động ngoại thương, sản xuất công nghiệp Đức trong tháng 12/2025 lại giảm mạnh 1,9% so với tháng trước. Con số này tiêu cực hơn nhiều so với dự báo giảm 0,3% từ các nhà phân tích. Bà Franziska Palmas, kinh tế gia trưởng khu vực châu Âu tại Capital Economics, cho rằng sự sụt giảm này đã làm lu mờ hy vọng về sự phục hồi nhanh chóng của ngành công nghiệp.

Thách thức trong giai đoạn đầu năm 2026

Mặc dù đơn đặt hàng công nghiệp tháng 12/2025 từng ghi nhận mức tăng mạnh nhất trong hai năm nhờ các đơn hàng quy mô lớn, nhưng giới chuyên gia vẫn giữ thái độ thận trọng. Ông Ralph Solveen, nhà kinh tế trưởng tại Commerzbank, nhận định ngành công nghiệp khó có thể đóng góp nhiều vào tăng trưởng kinh tế Đức trong giai đoạn đầu năm nay.

Về phía nhập khẩu, tổng kim ngạch nhập khẩu của Đức tăng 1,4% so với tháng 11/2025. Riêng nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng 4,1%. Do tốc độ tăng nhập khẩu chậm hơn xuất khẩu, cán cân thương mại của Đức tiếp tục duy trì trạng thái thặng dư lớn, tạo bộ đệm quan trọng cho nền kinh tế giữa bối cảnh sản xuất nội địa còn yếu.