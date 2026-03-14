Xuất khẩu gạo 2 tháng đầu năm 2026: Lượng tăng 5% nhưng giá trị giảm sâu 11,2% Việt Nam xuất khẩu 1,3 triệu tấn gạo trong 2 tháng đầu năm 2026, đạt kim ngạch 599,3 triệu USD. Dù khối lượng tăng trưởng, giá trị sụt giảm mạnh do giá bán bình quân giảm 15,4%.

Trong hai tháng đầu năm 2026, ngành gạo Việt Nam ghi nhận sự tương phản giữa khối lượng và giá trị xuất khẩu. Theo số liệu từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt khoảng 1,3 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu lại giảm 11,2%, đạt 599,3 triệu USD.

Áp lực từ giá xuất khẩu bình quân sụt giảm

Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm về giá trị là do giá gạo xuất khẩu bình quân lao dốc. Trong giai đoạn tháng 1–2/2026, mức giá này ước đạt 464,1 USD/tấn, giảm 15,4% so với cùng kỳ năm trước. Riêng trong tháng 2/2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 640.000 tấn gạo, thu về 289,4 triệu USD.

Tại thị trường trong nước, giá gạo 5% tấm hiện đang được chào bán quanh mức 365 USD/tấn, duy trì ổn định so với tuần trước. Tuy nhiên, nhịp độ giao dịch đang có xu hướng chậm lại. Nhiều đối tác quốc tế đang giữ tâm thế chờ đợi do dự báo giá có thể tiếp tục giảm khi vụ đông xuân tại Việt Nam bước vào giai đoạn thu hoạch rộ, khiến nguồn cung tăng mạnh.

Sự chuyển dịch tại các thị trường trọng điểm

Philippines tiếp tục duy trì vị thế là thị trường nhập khẩu gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm tỷ trọng 47,6% tổng khối lượng. Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng đột biến, trong khi một số thị trường truyền thống khác tại châu Phi lại sụt giảm mạnh.

Thị trường Tỷ trọng khối lượng Biến động giá trị Philippines 47,6% Tăng 17,6% Trung Quốc 18,3% Tăng gấp 5,8 lần Ghana 8,9% Giảm 31% Bờ Biển Ngà - Giảm 90,9%

Số liệu sơ bộ cho thấy trong tháng 2, các cảng khu vực phía Nam đã xử lý hơn 382.000 tấn gạo, phần lớn được vận chuyển sang Philippines và các quốc gia châu Phi. Đây là những khu vực tiêu thụ chủ lực dù đang đối mặt với nhiều thách thức về logistics.

Thách thức về chi phí vận hành và logistics

Mặc dù tình hình căng thẳng tại khu vực Trung Đông chưa gây ảnh hưởng trực tiếp đến luồng hàng xuất khẩu gạo sang châu Phi, nhưng các doanh nghiệp trong ngành đang phải đối mặt với áp lực chi phí tăng cao. Cụ thể, chi phí vận chuyển đang leo thang đáng kể do tác động kép từ phí bảo hiểm và giá nhiên liệu tăng mạnh. Điều này trực tiếp bào mòn biên lợi nhuận của các đơn vị xuất khẩu trong bối cảnh giá bán đầu ra đang chịu áp lực giảm.