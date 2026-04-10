Xuất khẩu gạo Việt Nam đạt 1,1 tỷ USD trong quý I/2026, giá ổn định ở mức cao Trong 3 tháng đầu năm 2026, Việt Nam xuất khẩu 2,2 triệu tấn gạo với giá ổn định từ 360-365 USD/tấn, bất chấp áp lực tăng chi phí vận tải do xung đột tại Trung Đông.

Theo báo cáo mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT), hoạt động xuất khẩu gạo của Việt Nam trong quý I/2026 ghi nhận những diễn biến ổn định về giá trị dù có sự sụt giảm nhẹ về khối lượng. Cụ thể, luỹ kế 3 tháng đầu năm ước đạt 2,2 triệu tấn, tương ứng kim ngạch 1,1 tỷ USD, giảm 4,4% về lượng và 12,2% về giá trị so với cùng kỳ năm ngoái.

Riêng trong tháng 3/2026, khối lượng xuất khẩu ước đạt 0,9 triệu tấn với giá trị 464 triệu USD. So với tháng 3/2025, các chỉ số này giảm lần lượt 13,3% về lượng và 12,5% về giá trị.

Diễn biến giá gạo trên thị trường quốc tế

Dẫn nguồn tin từ Reuters, Bộ NN&MT cho biết giá gạo thế giới trong tháng 3/2026 có sự phân hóa rõ rệt giữa các quốc gia xuất khẩu lớn. Trong khi giá gạo Ấn Độ và Thái Lan có xu hướng giảm nhẹ, gạo Việt Nam vẫn duy trì được đà ổn định.

Việt Nam: Gạo 5% tấm được chào bán ở mức 360-365 USD/tấn, không thay đổi so với cuối tháng 2/2026.

Ấn Độ: Gạo đồ 5% tấm giảm xuống mức 348-353 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm dao động khoảng 346-351 USD/tấn. Nguyên nhân do nguồn cung dồi dào và đồng rupee mất giá.

Gạo đồ 5% tấm giảm xuống mức 348-353 USD/tấn; gạo trắng 5% tấm dao động khoảng 346-351 USD/tấn. Nguyên nhân do nguồn cung dồi dào và đồng rupee mất giá. Thái Lan: Giá gạo giảm nhẹ khi thị trường đang theo dõi sát sao tình hình nguồn cung tại khu vực Trung Đông.

Đáng chú ý, xung đột tại Trung Đông dù chưa ảnh hưởng trực tiếp đến sản lượng cung - cầu gạo toàn cầu, nhưng đã làm gia tăng đáng kể chi phí logistics, bao gồm giá nhiên liệu và bảo hiểm hàng hải. Điều này gây áp lực tăng giá thành xuất khẩu và làm chậm tiến độ các giao dịch quốc tế.

Thị trường nội địa duy trì mức giá ổn định

Tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, giá lúa gạo ghi nhận sự ổn định tại nhiều địa phương trong suốt tháng 3/2026. Dưới đây là bảng giá bán lẻ một số chủng loại gạo phổ biến:

Chủng loại gạo Địa phương Giá bán lẻ (VND/kg) Gạo thường An Giang 12.500 Gạo Jasmine An Giang 15.000 Gạo IR 50404 Đồng Tháp 13.800 Gạo IR 64 Đồng Tháp 14.500 Gạo thơm Jasmine Đồng Tháp 18.000 Gạo Nàng thơm Đồng Tháp 20.000

Đối với gạo nguyên liệu thành phẩm, giá thu mua ghi nhận mức tăng nhẹ 100 đồng/kg. Gạo 5% tấm đạt mức 14.200 đồng/kg và gạo 25% tấm đạt 13.200 đồng/kg. Bộ NN&MT dự báo giá lúa có thể giảm nhẹ trong đầu quý II/2026 khi vụ Đông Xuân đạt đỉnh thu hoạch, song sẽ sớm ổn định trở lại do nhu cầu dự trữ lương thực thế giới tăng cao.

Đẩy mạnh giải pháp thúc đẩy xuất khẩu và tận dụng FTA

Nhằm ứng phó với bối cảnh mới, Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 08/CT-BCT, yêu cầu các đơn vị tập trung giải pháp thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ. Trọng tâm là việc nghiên cứu đưa mặt hàng gạo vào lộ trình Hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp tận dụng các Hiệp định thương mại tự do (FTA) ngay từ đầu năm 2026.

Bên cạnh đó, các cơ quan chức năng đang tích cực đàm phán với Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Anh để sửa đổi danh mục gạo thơm hưởng hạn ngạch thuế quan theo hiệp định EVFTA và UKVFTA. Tại thị trường trong nước, công tác kiểm tra, xử lý gian lận thương mại và vi phạm chất lượng sẽ được tăng cường để bảo vệ người tiêu dùng và giữ kỷ cương thị trường.