Xuất khẩu hồ tiêu tháng 1/2026 đạt 139 triệu USD, tăng 66,2% so với cùng kỳ Ngành hồ tiêu Việt Nam khởi đầu năm 2026 với sự bứt phá về giá trị xuất khẩu nhờ nhu cầu phục hồi từ các thị trường trọng điểm, đặc biệt là Trung Quốc với mức tăng hơn 53%.

Theo số liệu thống kê từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 1/2026, Việt Nam đã xuất khẩu tổng cộng 21.743 tấn hồ tiêu các loại. Tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 139 triệu USD, ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng 66,2% so với cùng kỳ năm 2025, bất chấp sản lượng giảm nhẹ 3,2% so với tháng 12/2025.

Chi tiết cơ cấu mặt hàng và biến động giá

Trong tổng lượng xuất khẩu, tiêu đen chiếm ưu thế với 17.557 tấn, mang về 109,7 triệu USD. Tiêu trắng đạt 4.186 tấn với giá trị 29,3 triệu USD. Về mặt giá trị giao dịch, giá tiêu đen bình quân duy trì ổn định ở mức 6.494 USD/tấn so với tháng trước. Ngược lại, giá tiêu trắng ghi nhận mức điều chỉnh giảm 115 USD, đạt bình quân 8.450 USD/tấn.

Diễn biến tại các thị trường trọng điểm

Hoa Kỳ tiếp tục duy trì vị thế là thị trường nhập khẩu hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam. Tuy nhiên, một số thị trường khác cũng đang cho thấy sự thay đổi đáng kể về nhu cầu nhập khẩu trong tháng đầu năm.

Thị trường Khối lượng (tấn) Tỷ trọng Biến động so với tháng trước Hoa Kỳ 5.154 23,7% Giảm 17,3% Trung Quốc 3.339 15,4% Tăng 53,2% UAE 1.549 7,1% Giảm 32,7%

Đáng chú ý, thị trường Trung Quốc đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ với mức tăng trưởng hơn 53%. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dẫn đầu về khối lượng xuất khẩu trong tháng này bao gồm Nedspice Việt Nam (1.848 tấn), Phúc Sinh (1.641 tấn) và Simexco Đăk Lăk (1.595 tấn).

Hoạt động nhập khẩu nguyên liệu phục vụ chế biến

Song song với hoạt động xuất khẩu, Việt Nam cũng ghi nhận sự gia tăng đột biến trong nhập khẩu hồ tiêu nguyên liệu. Tổng lượng nhập khẩu trong tháng 1/2026 đạt 4.681 tấn, tương đương 26,2 triệu USD, tăng 91,4% so với tháng 12/2025 và tăng 157,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cambodia hiện là nguồn cung lớn nhất cho các doanh nghiệp Việt Nam với 2.326 tấn, tiếp theo là Brazil (1.284 tấn) và Indonesia (668 tấn). Việc tăng mạnh nhập khẩu cho thấy nhu cầu nguyên liệu phục vụ chế biến sâu và tái xuất của Việt Nam đang rất lớn, khẳng định vai trò mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu.