Xuất khẩu LNG của Algeria tăng mạnh 74% trong tháng 3/2026 do căng thẳng tại Trung Đông Lượng LNG xuất khẩu của Algeria đạt 462.000 tấn trong hai tuần đầu tháng 3/2026. Các quốc gia châu Âu đang đẩy mạnh nhập khẩu nhằm thay thế nguồn cung từ eo biển Hormuz.

Xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Algeria ghi nhận mức tăng trưởng đột biến vào đầu tháng 3/2026. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông leo thang gây áp lực lên các tuyến đường hàng hải huyết mạch, Algeria đang khẳng định vị thế là nhà cung cấp năng lượng thay thế quan trọng cho thị trường châu Âu.

Số liệu xuất khẩu LNG tăng vọt

Theo dữ liệu từ nền tảng chuyên ngành Attaqa công bố ngày 17/3/2026, lượng giao hàng LNG của Algeria trong hai tuần đầu tháng 3 đạt 462.000 tấn. Con số này đánh dấu mức tăng 74% so với mức 250.000 tấn ghi nhận trong cùng kỳ tháng 2. Nếu so với cùng kỳ năm 2025, sản lượng xuất khẩu đã đạt mức tăng 56%.

Đáng chú ý, đà tăng trưởng được duy trì liên tục theo từng tuần. Cụ thể, khối lượng xuất khẩu tăng từ 201.000 tấn trong tuần đầu tiên lên 261.000 tấn trong tuần thứ hai, tương đương mức tăng 29%. Khả năng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu thị trường cho thấy sự linh hoạt của hạ tầng năng lượng quốc gia này trong việc tận dụng giá thị trường giao ngay (spot).

Các thị trường tiêu thụ chính tại châu Âu

Pháp hiện dẫn đầu danh sách các khách hàng tăng cường nhập khẩu LNG từ Algeria, với khối lượng tăng từ 65.000 tấn lên hơn 108.000 tấn chỉ trong vòng một tuần. Thổ Nhĩ Kỳ cũng nâng mức thu mua từ 61.000 lên 76.000 tấn. Tây Ban Nha đã tiếp nhận một chuyến hàng 75.000 tấn vào đầu tháng 3/2026, trong khi Croatia nhập khẩu 76.000 tấn, đánh dấu lần đầu tiên quốc gia này mua hàng từ Algeria kể từ tháng 7/2025.

Quốc gia Khối lượng nhập khẩu (Tấn) Diễn biến so với tuần trước Pháp 108.000+ Tăng từ 65.000 tấn Thổ Nhĩ Kỳ 76.000 Tăng từ 61.000 tấn Croatia 76.000 Nhập khẩu trở lại sau 8 tháng Tây Ban Nha 75.000 Duy trì ổn định

Chiến lược an ninh năng lượng qua đường ống

Vị trí địa lý tại khu vực Địa Trung Hải giúp Algeria duy trì dòng chảy thương mại ổn định, tránh được những rủi ro gián đoạn tại eo biển Hormuz. Bên cạnh LNG, các tuyến đường ống dẫn khí đốt trực tiếp như Medgaz và Transmed đóng vai trò xương sống trong chiến lược cung ứng cho Tây Ban Nha và Ý.

Tây Ban Nha tối ưu hóa đường ống Medgaz

Chính phủ Tây Ban Nha và tập đoàn Naturgy đang thảo luận để vận hành đường ống Medgaz ở mức gần tối đa công suất. Hiện tại, lưu lượng trung bình đạt khoảng 28 triệu m3/ngày trên tổng công suất thiết kế 32 triệu m3/ngày. Động thái này nhằm đối phó với tình trạng giá khí đốt tại châu Âu tăng cao sau khi QatarEnergy tạm dừng một số hoạt động xuất khẩu do lo ngại an ninh.

Italia thay thế nguồn cung từ Nga

Chính phủ Italia đặt mục tiêu bổ sung khoảng 5 tỷ m3 khí đốt thông qua các hợp đồng ngắn hạn trên thị trường giao ngay để bù đắp sự thiếu hụt từ Nga. Algeria hiện là đối tác chiến lược lớn nhất, đáp ứng hơn một phần ba nhu cầu khí đốt của Italia thông qua đường ống Transmed kể từ năm 2022. Việc dừng hoàn toàn dòng khí đốt từ Nga qua Ukraine đã đẩy giá thị trường châu Âu tăng thêm 50 Euro/MWh, buộc các quốc gia phải phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn cung từ Bắc Phi và Hoa Kỳ.