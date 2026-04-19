Xuất khẩu máy vi tính và điện tử quý I/2026 đạt trên 30,72 tỷ USD, tăng 45,49% Kim ngạch xuất khẩu máy vi tính và linh kiện điện tử của Việt Nam ghi nhận sự bứt phá mạnh mẽ trong 3 tháng đầu năm 2026, dẫn đầu là thị trường Hoa Kỳ với tỷ trọng 40,24%.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Cục Hải quan công bố ngày 10/4/2026, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng máy vi tính, điện tử của Việt Nam trong quý I/2026 đạt hơn 30,72 tỷ USD. Kết quả này đánh dấu mức tăng trưởng ấn tượng 45,49% so với cùng kỳ quý I/2025.

Đáng chú ý, riêng trong tháng 3/2026, giá trị xuất khẩu nhóm hàng này đạt gần 13,01 tỷ USD, tăng 60,5% so với tháng 2/2026 và tăng 51,87% so với tháng 3/2025. Sự tăng trưởng đồng đều ở hầu hết các thị trường trọng điểm đã thúc đẩy chỉ số chung của ngành điện tử đi lên.

Hoa Kỳ duy trì vị thế thị trường lớn nhất

Trong quý I/2026, Hoa Kỳ tiếp tục là thị trường tiêu thụ máy vi tính và linh kiện điện tử lớn nhất của Việt Nam. Kim ngạch xuất khẩu sang thị trường này đạt trên 12,36 tỷ USD, tăng 65,42% so với quý I/2025, chiếm tỷ trọng 40,24% trong tổng kim ngạch cả nước.

Cụ thể trong tháng 3/2026, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt trên 5,53 tỷ USD, tăng mạnh 81,8% so với tháng 2/2026 và tăng 75,76% so với tháng 3/2025. Đây là mức tăng trưởng đột phá so với các tháng trước đó trong năm.

Diễn biến tại các thị trường trọng điểm khác

Trung Quốc là thị trường lớn thứ hai với kim ngạch đạt trên 4,39 tỷ USD trong quý I/2026, tăng 20,68% và chiếm 14,29% tổng kim ngạch. Tuy nhiên, tính riêng tháng 3/2026, dù kim ngạch đạt 1,47 tỷ USD (tăng nhẹ 0,01% so với tháng 2/2026), nhưng đã giảm 3,64% so với cùng kỳ tháng 3/2025.

Bên cạnh đó, các thị trường khác cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan trong quý I/2026:

Hồng Kông: Đạt gần 3,09 tỷ USD, tăng 50,1% so với quý I/2025, chiếm tỷ trọng 10,04%.

EU: Đạt gần 2,73 tỷ USD, tăng 26,14%, chiếm tỷ trọng 8,87%.

Hàn Quốc: Đạt 2,46 tỷ USD, tăng 23,87%, chiếm tỷ trọng 8,01%.

Đông Nam Á: Đạt trên 1,6 tỷ USD, tăng mạnh 67,37%, chiếm tỷ trọng 5,21%.

Nhìn chung, hoạt động xuất khẩu máy vi tính và điện tử của Việt Nam sang hầu hết các thị trường chủ lực đều giữ vững đà tăng trưởng trong giai đoạn đầu năm 2026, đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.