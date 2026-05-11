Xuất khẩu nhiên liệu châu Á giảm 3 triệu thùng/ngày do căng thẳng tại eo biển Hormuz Dữ liệu từ Kpler cho thấy xuất khẩu xăng dầu và nhiên liệu phản lực của châu Á chạm mức thấp nhất nhiều năm, trong khi giá tại Singapore tăng vọt 70% vì đứt gãy nguồn cung.

Xuất khẩu nhiên liệu thành phẩm của châu Á trong tháng 4/2026 đã ghi nhận mức sụt giảm nghiêm trọng, thấp hơn gần 3 triệu thùng/ngày so với giai đoạn trước khi nổ ra xung đột Mỹ - Iran. Sự gián đoạn tại eo biển Hormuz, tuyến hàng hải chiến lược từng vận chuyển 20% lượng dầu toàn cầu, là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tình trạng này.

Nhiên liệu phản lực ghi nhận mức thấp kỷ lục từ năm 2017

Theo dữ liệu từ đơn vị phân tích Kpler, nhiên liệu phản lực là mặt hàng chịu tác động nặng nề nhất. Khối lượng xuất khẩu của khu vực trong tháng 4/2026 chỉ đạt trung bình 596.000 thùng/ngày, giảm sâu so với mức 1,54 triệu thùng/ngày trước chiến sự. Đáng chú ý, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) gần như đã ngừng hoàn toàn việc xuất khẩu mặt hàng này.

Sự khan hiếm nguồn cung đã tác động trực tiếp đến chi phí năng lượng. Tại thị trường Singapore, giá nhiên liệu phản lực đã tăng khoảng 70% so với thời điểm trước khi xung đột bùng phát. Tình trạng này gây áp lực lớn lên ngành hàng không và các hoạt động vận tải trong khu vực.

Mặt hàng nhiên liệu Trước xung đột (Thùng/ngày) Tháng 4/2026 (Thùng/ngày) Mức biến động Nhiên liệu phản lực 1.540.000 596.000 Giảm 61% Dầu diesel 3.540.000 2.220.000 Giảm 37% Xăng 2.280.000 1.590.000 Giảm 30%

Thị trường dầu diesel và xăng chạm đáy nhiều năm

Phân khúc dầu diesel cũng đối mặt với áp lực cung ứng lớn nhất trong gần một thập kỷ. Xuất khẩu dầu diesel của châu Á giảm xuống còn 2,22 triệu thùng/ngày, mức thấp nhất trong vòng 9 năm qua. Các quốc gia xuất khẩu lớn như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và Trung Quốc đều ghi nhận sự sụt giảm đáng kể về sản lượng xuất khẩu.

Đối với mặt hàng xăng, khối lượng xuất khẩu toàn khu vực đạt 1,59 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 690.000 thùng/ngày so với mức trung bình trước đó. Sự sụt giảm đồng loạt ở các mặt hàng thiết yếu cho thấy quy mô ảnh hưởng rộng lớn của việc phong tỏa các tuyến hàng hải huyết mạch.

Dự báo và rủi ro nguồn cung

Giới phân tích nhận định nguồn cung nhiên liệu tại châu Á sẽ tiếp tục bị siết chặt nếu hoạt động tại eo biển Hormuz chưa thể khôi phục bình thường. Hiện nay, các nhà máy lọc dầu trong khu vực đang gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn dầu thô đầu vào. Bên cạnh đó, lượng dự trữ thương mại và dự trữ chiến lược tại nhiều quốc gia đang có dấu hiệu suy giảm dần, đe dọa an ninh năng lượng trong ngắn hạn.