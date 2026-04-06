Xuất khẩu nhiên liệu Mỹ lập kỷ lục 3,11 triệu thùng mỗi ngày trong tháng 3/2026 Lượng dầu tinh chế của Mỹ xuất sang châu Âu và châu Á tăng vọt do gián đoạn tại eo biển Hormuz, đạt mức cao nhất trong gần một thập kỷ theo dữ liệu từ Kpler.

Xuất khẩu các sản phẩm dầu tinh chế của Mỹ đã xác lập kỷ lục mới trong tháng 3/2026, khi thị trường toàn cầu nỗ lực tìm kiếm nguồn cung thay thế trong bối cảnh eo biển Hormuz gần như đóng cửa hoàn toàn. Sự gián đoạn tại tuyến đường vận tải biển quan trọng này đã buộc các khu vực châu Âu, châu Á và châu Phi phải phụ thuộc lớn vào năng lượng từ Mỹ.

Sản lượng xuất khẩu đạt mức cao nhất từ năm 2017

Theo dữ liệu từ công ty theo dõi tàu biển Kpler, xuất khẩu các sản phẩm dầu của Mỹ bao gồm xăng, naphtha, dầu diesel và nhiên liệu hàng không đạt trung bình 3,11 triệu thùng/ngày trong tháng 3/2026. Con số này tăng đáng kể so với mức 2,5 triệu thùng/ngày ghi nhận vào tháng 2/2026 và là mức cao nhất trong dữ liệu của Kpler kể từ năm 2017.

Tàu chở dầu di chuyển qua eo biển trong bối cảnh căng thẳng nguồn cung năng lượng toàn cầu

Việc Iran gây gián đoạn hoạt động tại eo biển Hormuz — nơi chiếm khoảng 1/5 tổng mức tiêu thụ dầu toàn cầu — đã đẩy giá nhiên liệu tăng mạnh và đe dọa tăng trưởng kinh tế thế giới. Ông Matt Smith, chuyên gia phân tích tại Kpler, nhận định: "Các dòng chảy thương mại hiện nay phản ánh tình trạng nguồn cung toàn cầu thắt chặt, buộc các nhà máy lọc dầu tại vùng Vịnh Mexico của Mỹ phải tăng công suất để đáp ứng thị trường quốc tế".

Dịch chuyển dòng chảy năng lượng sang châu Âu và châu Á

Số liệu chi tiết cho thấy xuất khẩu nhiên liệu của Mỹ sang châu Âu đã tăng gần 27% so với tháng trước, đạt 414.000 thùng/ngày. Đáng chú ý hơn, lượng hàng xuất sang châu Á tăng hơn gấp đôi, đạt 224.000 thùng/ngày, trong khi khu vực châu Phi ghi nhận mức tăng đột biến 169%, đạt 148.000 thùng/ngày.

Sự thiếu hụt trầm trọng buộc các nhà máy lọc dầu Mỹ phải khai thác những tuyến vận chuyển hiếm khi sử dụng, bao gồm cả các lộ trình từ vùng Vịnh Mexico tới Australia. Ngay cả khu vực Bờ Đông Mỹ, vốn thường xuyên nhập khẩu dầu diesel từ châu Âu, cũng đã chuyển hướng xuất khẩu ngược lại khoảng 72.000 thùng/ngày sang lục địa già trong tháng qua.

Bảng thống kê xuất khẩu nhiên liệu Mỹ tháng 03/2026

Thị trường mục tiêu Sản lượng (thùng/ngày) Mức tăng trưởng so với tháng 2 Tổng cộng toàn cầu 3.110.000 +24,4% Châu Âu 414.000 +27,0% Châu Á 224.000 > 100,0% Châu Phi 148.000 +169,0%

Áp lực giá nội địa và phản ứng của Chính phủ Mỹ

Tại thị trường nội địa, giá bán lẻ dầu diesel đã tăng lên mức gần 5,50 USD/gallon. Tình trạng này làm dấy lên lo ngại về chi phí vận tải và hàng hóa tăng cao, gây áp lực lên người tiêu dùng Mỹ. Ông Patrick De Haan, Giám đốc phân tích dầu mỏ tại GasBuddy, cho biết dư luận đang đặt câu hỏi về việc ưu tiên nguồn cung trong nước thay vì xuất khẩu.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright đã bác bỏ các đồn đoán về việc áp đặt hạn chế xuất khẩu. Ngành công nghiệp dầu mỏ Mỹ lập luận rằng việc cấm xuất khẩu có thể phản tác dụng, làm giảm công suất lọc dầu trong nước và khiến giá nhiên liệu nội địa tăng cao hơn do mất cân đối chuỗi cung ứng.

Nhìn chung, biên lợi nhuận xuất khẩu hiện đang ở mức rất cao do tình trạng đóng cửa tại eo biển Hormuz. Các chuyên gia dự báo chừng nào căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông chưa hạ nhiệt, Mỹ sẽ tiếp tục đóng vai trò là trung tâm cung ứng nhiên liệu chủ chốt cho thế giới, bất chấp những thách thức về giá cả trong nước.