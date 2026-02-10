Xuất khẩu quế tháng 1/2026 tăng 21%, Ấn Độ và Hoa Kỳ là thị trường chủ lực Việt Nam xuất khẩu 8.865 tấn quế trong tháng 1/2026, đạt kim ngạch 22,4 triệu USD. Sản lượng tăng 21% so với cùng kỳ năm trước với Ấn Độ là thị trường lớn nhất.

Theo số liệu thống kê sơ bộ từ Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong tháng 1/2026, hoạt động xuất khẩu quế của Việt Nam ghi nhận mức tăng trưởng khả quan so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, cả nước xuất khẩu được 8.865 tấn quế, đạt kim ngạch 22,4 triệu USD. Mặc dù sản lượng giảm nhẹ 7,7% so với tháng 12/2025, nhưng so với cùng kỳ tháng 1/2025, con số này đã tăng trưởng mạnh mẽ tới 21%.

Cơ cấu thị trường và xu hướng tiêu thụ toàn cầu

Diễn biến thị trường đầu năm 2026 cho thấy xuất khẩu quế vẫn giữ được nền tảng tăng trưởng ổn định bất chấp các yếu tố mùa vụ. Sự dịch chuyển cung - cầu toàn cầu đang củng cố vai trò của các đối tác truyền thống đối với ngành gia vị Việt Nam. Hiện tại, Ấn Độ và Hoa Kỳ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ lớn nhất, đóng góp quan trọng vào tổng kim ngạch xuất khẩu.

Ấn Độ: Xuất khẩu đạt 3.010 tấn, chiếm 34% thị phần.

Xuất khẩu đạt 3.010 tấn, chiếm 34% thị phần. Hoa Kỳ: Xuất khẩu đạt 1.504 tấn, chiếm 17% thị phần.

Việc duy trì nhu cầu từ hai thị trường trọng điểm này giúp các doanh nghiệp Việt Nam giảm bớt rủi ro trong bối cảnh thương mại quốc tế còn tiềm ẩn nhiều biến động về chi phí vận tải và logistics.

Sản phẩm quế xuất khẩu của Việt Nam

Xếp hạng các doanh nghiệp xuất khẩu dẫn đầu

Trên bình diện doanh nghiệp, thị trường tháng 1/2026 chứng kiến sự cạnh tranh quyết liệt giữa các đơn vị xuất khẩu lớn. Gia vị Sơn Hà hiện đang dẫn đầu thị trường về sản lượng, bám sát theo sau là các tên tuổi quen thuộc trong ngành gia vị và nông sản.

Doanh nghiệp Sản lượng xuất khẩu (tấn) Gia vị Sơn Hà 902 Prosi Thăng Long 869 Rừng Xanh T & K 623 Huy Chúc M & M Trên 300 Lâm Sơn Hà Spices Trên 300

Sự hiện diện mạnh mẽ của các doanh nghiệp này phản ánh xu hướng mở rộng quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế của ngành quế Việt Nam.

Diễn biến thị trường nhập khẩu nguyên liệu

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng ghi nhận các hoạt động nhập khẩu quế nhằm phục vụ nhu cầu chế biến và cân đối nguồn cung trong nước. Trong tháng 1/2026, Việt Nam nhập khẩu 761 tấn quế với kim ngạch 1,6 triệu USD. Đáng chú ý, mặc dù giảm 24,4% so với tháng 12/2025, nhưng so với cùng kỳ năm trước, lượng nhập khẩu lại tăng vọt 218,4%.

Indonesia và Trung Quốc hiện là hai nguồn cung quế chính cho Việt Nam với sản lượng lần lượt là 458 tấn và 242 tấn. Tổng thể, bức tranh xuất nhập khẩu quế đầu năm 2026 cho thấy một ngành hàng đang phát triển theo chiều sâu, trong đó xuất khẩu đóng vai trò chủ lực và nhập khẩu hỗ trợ gia tăng giá trị sản phẩm chế biến.