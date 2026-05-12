Xuất khẩu rau quả quý I/2026 đạt 1,527 tỷ USD, tăng trưởng mạnh tại các thị trường lớn Kim ngạch xuất khẩu rau quả tháng 3/2026 đạt 532 triệu USD, tăng 51,6% so với tháng trước. Trung Quốc và Mỹ tiếp tục là hai thị trường tiêu thụ hàng đầu của Việt Nam.

Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu rau quả trong tháng 3/2026 đạt 532 triệu USD, tăng 51,6% so với tháng 02/2026 và tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 3 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất khẩu ngành hàng này đạt 1,527 tỷ USD, tăng 31,4% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy sức hút của nông sản Việt Nam trên thị trường quốc tế bất chấp các biến động thương mại toàn cầu.

Trung Quốc và Hoa Kỳ duy trì vị thế thị trường chủ lực

Trong tháng 3/2026, Trung Quốc tiếp tục dẫn đầu về tiêu thụ rau quả Việt Nam với kim ngạch đạt 240,7 triệu USD, tăng 48,4% so với tháng trước. Lũy kế quý I/2026, kim ngạch sang thị trường này đạt 778,7 triệu USD, tăng 49,4% so với cùng kỳ năm ngoái và chiếm tỷ trọng 51,0% tổng kim ngạch cả nước. Sự hoàn thiện về hạ tầng giao thông được đánh giá là yếu tố then chốt giúp rút ngắn thời gian vận chuyển và nâng cao năng lực cạnh tranh tại thị trường này.

Hoa Kỳ giữ vị trí thị trường lớn thứ hai với kim ngạch đạt 50,5 triệu USD trong tháng 3, tăng 63,3% so với tháng 02/2026. Tính chung 3 tháng, xuất khẩu sang Hoa Kỳ đạt 130,0 triệu USD, tăng 16,5%. Các mặt hàng chủ lực bao gồm rau quả chế biến và các loại trái cây đặc sản như bưởi, dừa. Xu hướng này phản ánh sự chuyển dịch tích cực sang các dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao.

Hàn Quốc đứng thứ ba với 33,9 triệu USD trong tháng 3, tăng 95,7% so với tháng trước. Lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 76,7 triệu USD, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2025, chiếm 5,0% tổng kim ngạch.

Đột phá tại thị trường EU và xu hướng đa dạng hóa

Khu vực Liên minh châu Âu (EU) ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Trong tháng 3/2026, xuất khẩu rau quả sang EU đạt 39,4 triệu USD, tăng 89,7% so với tháng 02/2026. Lũy kế 3 tháng đạt 89,4 triệu USD, tăng 50,1%. Trong đó, Hà Lan là cửa ngõ chính với 36,6 triệu USD (chiếm 41,0% tỷ trọng khối EU), tiếp theo là Đức và Pháp. Các mặt hàng xuất khẩu tập trung vào nước ép trái cây và các sản phẩm đạt tiêu chuẩn hữu cơ hoặc GlobalGAP.

Đáng chú ý, một số thị trường mới nổi ghi nhận mức tăng trưởng đột biến trong quý I/2026 như Campuchia (tăng 254,7%), Ai Cập (90,9%) và Na Uy (89,5%). Điều này cho thấy nỗ lực đa dạng hóa thị trường của các doanh nghiệp Việt Nam.

Kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 3/2026 và 3 tháng đầu năm 2026, phân theo thị trường

Diễn biến hoạt động nhập khẩu rau quả

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 3/2026 đạt 230 triệu USD, tăng 19,1% so với tháng trước. Lũy kế quý I/2026, nhập khẩu đạt 795,7 triệu USD, tăng 31,5% so với cùng kỳ năm 2025.

Trung Quốc là nhà cung cấp lớn nhất với kim ngạch 100,9 triệu USD trong tháng 3. Lũy kế 3 tháng đạt 315,4 triệu USD, tăng 40,7% và chiếm 39,6% tổng kim ngạch nhập khẩu. Hoa Kỳ đứng thứ hai với 213,7 triệu USD trong quý I (tăng 33,4%). Thị trường Campuchia cũng ghi nhận sự gia tăng mạnh mẽ khi đạt 26,5 triệu USD trong 3 tháng, tăng 73,5% so với cùng kỳ năm trước.

Kim ngạch nhập khẩu rau quả của Việt Nam trong tháng 3/2026 và 3 tháng đầu năm 2026, phân theo thị trường

Nhìn chung, thị trường xuất nhập khẩu rau quả của Việt Nam đang duy trì đà tăng trưởng ổn định. Cơ cấu thị trường tiếp tục tập trung vào các đối tác lớn, đồng thời mở rộng hiệu quả sang các khu vực tiềm năng như EU và Trung Đông.