Xuất khẩu rau quả Việt sang Nhật Bản đạt hơn 6.100 tỷ đồng trong năm 2025 Với mức tăng trưởng 17,97%, kim ngạch rau quả sang Nhật Bản đạt 237,8 triệu USD năm 2025, trong đó hoa cúc, chuối và khoai lang là những mặt hàng đóng góp chính.

Số liệu mới nhất từ Cục Hải quan cho thấy, trong năm 2025, kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam sang thị trường Nhật Bản đạt 237,8 triệu USD (tương đương khoảng 6.182,8 tỷ đồng), tăng 17,97% so với năm trước. Đây là kết quả ấn tượng khi nhóm hàng này duy trì tốc độ tăng trưởng kép bình quân hơn 60% mỗi năm trong giai đoạn 2021-2025.

Hoa cúc, chuối và khoai lang chiếm lĩnh tỷ trọng xuất khẩu

Trong cơ cấu xuất khẩu năm 2025, ba mặt hàng chủ lực gồm hoa cúc, chuối và khoai lang đạt tổng kim ngạch 111,62 triệu USD (khoảng 2.902 tỷ đồng), chiếm gần 47% tổng giá trị xuất khẩu toàn ngành sang Nhật Bản. Cụ thể:

Hoa cúc: Dẫn đầu danh mục với 43,6 triệu USD, chiếm 18,34% tỷ trọng và tăng 7,01% so với năm 2024. Sản phẩm này có lợi thế về độ bền và khả năng cung ứng liên tục.

Dẫn đầu danh mục với 43,6 triệu USD, chiếm 18,34% tỷ trọng và tăng 7,01% so với năm 2024. Sản phẩm này có lợi thế về độ bền và khả năng cung ứng liên tục. Chuối: Đạt 42,6 triệu USD, tăng mạnh 33,47%, nâng tỷ trọng lên 17,93%, cao gần gấp ba lần so với năm 2021.

Đạt 42,6 triệu USD, tăng mạnh 33,47%, nâng tỷ trọng lên 17,93%, cao gần gấp ba lần so với năm 2021. Khoai lang: Mang về 25,3 triệu USD, chiếm 10,65% tỷ trọng, tăng trưởng nhẹ 2,52% nhờ phù hợp với xu hướng tiêu dùng lành mạnh tại Nhật.

Bên cạnh đó, các mặt hàng khác như cà tím đạt 19,9 triệu USD (tăng 17,72%) và xoài đạt 16,8 triệu USD (tăng 13,66%). Một số sản phẩm dù quy mô còn nhỏ nhưng ghi nhận mức tăng trưởng đột phá là đỗ xanh, sơ ri, dứa, vải và dừa.

Chiến lược vùng trồng và tiêu chuẩn chất lượng khắt khe

Sự bứt phá của mặt hàng chuối được đánh giá đến từ chiến lược phát triển vùng trồng bài bản. Ông Đoàn Nguyên Đức, Chủ tịch Hoàng Anh Gia Lai, cho biết doanh nghiệp duy trì xuất khẩu sang Nhật với giá ổn định nhờ phát triển vùng nguyên liệu tại Gia Lai và Lào. Thổ nhưỡng tại các cao nguyên với chênh lệch nhiệt độ ngày đêm lớn giúp trái chuối tích lũy tinh bột cao, vỏ vàng sáng và ít dập nát, đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt.

Theo Hiệp hội Rau quả Việt Nam, Nhật Bản là thị trường sẵn sàng trả giá cao cho các sản phẩm đạt chuẩn về an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và quy cách đóng gói. Người tiêu dùng tại đây ưu tiên chất lượng đồng đều và hình thức sản phẩm đẹp. Tuy nhiên, một số mặt hàng như khoai mỡ, khoai tây, ngô, ớt, thanh long và gừng lại ghi nhận sự sụt giảm kim ngạch trong năm qua.

Việc ba mặt hàng chủ lực chiếm gần một nửa kim ngạch cho thấy dư địa lớn tại Nhật Bản không chỉ nằm ở trái cây nhiệt đới mà còn mở rộng sang nhóm rau củ và hoa tươi. Đây là động lực để các doanh nghiệp Việt Nam tiếp tục đầu tư sản xuất theo tiêu chuẩn cao nhằm giữ vững và mở rộng thị phần tại một trong những thị trường khó tính nhất châu Á.