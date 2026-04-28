Xuất khẩu sắn quý I/2026 đạt gần 458 triệu USD, giá trị tăng trưởng 22,85% Ngành sắn Việt Nam ghi nhận đà tăng trưởng tích cực trong 3 tháng đầu năm 2026 khi cả khối lượng, kim ngạch và giá xuất khẩu đều tăng mạnh, với Trung Quốc tiếp tục là thị trường tiêu thụ chủ lực.

Trong quý I/2026, hoạt động xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn của Việt Nam ghi nhận những con số ấn tượng. Theo số liệu thống kê từ Cục Hải quan, tổng khối lượng xuất khẩu trong giai đoạn này đạt gần 1,34 triệu tấn, tương đương trị giá 458,07 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, khối lượng xuất khẩu tăng 10,59%, trong khi kim ngạch tăng mạnh 22,85%.

Diễn biến giá và khối lượng trong quý I/2026

Đáng chú ý, giá xuất khẩu trung bình trong quý I/2026 đạt 341,91 USD/tấn, tăng 11,08% so với quý I/2025. Sự tăng trưởng này cho thấy nhu cầu và giá trị của sản phẩm sắn Việt Nam đang có xu hướng đi lên trên thị trường quốc tế.

Riêng trong tháng 3/2026, khối lượng sắn xuất khẩu ước đạt 533.504 tấn với kim ngạch 189,14 triệu USD. Mức giá trung bình trong tháng này đạt 354,52 USD/tấn, tăng 78,75% về lượng và 90,89% về kim ngạch so với tháng 2/2026. Nếu so với cùng kỳ tháng 3/2025, khối lượng cũng tăng 9,4% và giá trị tăng 35,88%.

Trung Quốc duy trì vị thế thị trường lớn nhất

Thị trường Trung Quốc tiếp tục đóng vai trò quyết định đối với ngành sắn Việt Nam, chiếm tới 95,14% tổng lượng và 93,75% tổng kim ngạch xuất khẩu cả nước. Cụ thể, xuất khẩu sang quốc gia này đạt 1,27 triệu tấn, trị giá 429,42 triệu USD, tăng 10,05% về lượng và 22,87% về kim ngạch so với quý I/2025.

Thị trường Khối lượng (Tấn) Trị giá (Triệu USD) Thay đổi khối lượng (%) Trung Quốc 1.270.000 429,42 +10,05% Malaysia 14.825 6,19 +50,00% Đài Loan 13.888 6,02 +7,84% Philippines 7.546 3,32 -6,18%

Bên cạnh Trung Quốc, Việt Nam cũng đẩy mạnh xuất khẩu sang các thị trường khác trong khu vực. Tại Malaysia, lượng xuất khẩu tăng đột biến 50% đạt 14.825 tấn. Thị trường Đài Loan ghi nhận 13.888 tấn (tăng 7,84%). Ngược lại, thị trường Philippines ghi nhận sự sụt giảm 6,18% về khối lượng nhưng kim ngạch vẫn tăng 7,63% nhờ giá bán tăng cao.

Nhìn chung, bức tranh xuất khẩu sắn quý I/2026 cho thấy tín hiệu lạc quan về giá trị thặng dư. Việc duy trì thị phần tại Trung Quốc đồng thời tăng trưởng tại các thị trường Đông Nam Á đang tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch xuất khẩu cả năm của ngành nông sản.