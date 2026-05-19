Xuất khẩu than Việt Nam 4 tháng đầu năm 2026 tăng mạnh 104,14% về sản lượng Việt Nam xuất khẩu gần 500.000 tấn than trong 4 tháng đầu năm 2026, thu về 78,1 triệu USD với sự tăng trưởng đột biến từ các thị trường ASEAN và Nhật Bản.

Theo dữ liệu phân tích từ Cục Hải quan, hoạt động xuất khẩu than của Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2026 ghi nhận sự bùng nổ về sản lượng. Tổng khối lượng xuất khẩu đạt gần 492,68 nghìn tấn với trị giá 78,1 triệu USD, tăng mạnh 104,14% về lượng và 69,44% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Diễn biến thị trường xuất khẩu trong tháng 4/2026

Tính riêng trong tháng 4/2026, lượng than xuất khẩu đạt 168,88 nghìn tấn, tương ứng trị giá 27,68 triệu USD. So với tháng 3/2026, các chỉ số này tăng lần lượt 72,51% về lượng và 71,89% về trị giá. Nếu so sánh với cùng kỳ tháng 4/2025, tốc độ tăng trưởng còn ấn tượng hơn khi đạt 82,86% về lượng và 48,44% về trị giá kim ngạch.

ASEAN duy trì vị thế thị trường tiêu thụ lớn nhất

Khu vực ASEAN tiếp tục là đối tác thương mại trọng điểm của ngành than Việt Nam. Trong 4 tháng đầu năm, xuất khẩu sang thị trường này đạt 235,46 nghìn tấn, tương đương 33,67 triệu USD, chiếm 47,79% tổng tỷ trọng xuất khẩu cả nước. Trong đó, Indonesia là quốc gia tiêu thụ chính khi chiếm đến 56,16% tổng lượng than xuất khẩu sang ASEAN; theo sau là Philippines (27,6%), Thái Lan (hơn 15%) và Lào (1,19%).

Đáng lưu ý, dù sản lượng tăng mạnh, giá xuất khẩu than trung bình sang thị trường ASEAN trong giai đoạn này chỉ đạt 142,99 USD/tấn, ghi nhận mức giảm 18,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhật Bản và Hà Lan tăng cường nhập khẩu than từ Việt Nam

Nhật Bản giữ vững vị trí thị trường tiêu thụ lớn thứ hai với 128,33 nghìn tấn, đạt trị giá 20,64 triệu USD. So với cùng kỳ năm 2025, sản lượng sang Nhật Bản đã tăng mạnh 101,88%, chiếm 26,05% tổng thị phần xuất khẩu. Tuy nhiên, mức giá xuất khẩu bình quân sang thị trường này cũng sụt giảm 19,03%, đạt khoảng 160,87 USD/tấn.

Tại thị trường châu Âu, Hà Lan cũng ghi nhận mức tăng trưởng khả quan 80,83% về lượng và 58,38% về trị giá so với 4 tháng đầu năm 2025. Sản lượng xuất khẩu sang đây đạt gần 36,38 nghìn tấn với trị giá 7,73 triệu USD. Dù khối lượng tăng, tỷ trọng của thị trường Hà Lan trong tổng cơ cấu xuất khẩu của Việt Nam đã thu hẹp nhẹ từ mức 8,34% xuống còn 7,38%.