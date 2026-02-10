Xuất khẩu tháng 1/2026 tăng 29,7%, đạt 43,19 tỷ USD nhờ sự bứt phá của khu vực FDI Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 1/2026 của Việt Nam đạt 88,16 tỷ USD, tăng 39% so với cùng kỳ, phản ánh sự phục hồi mạnh mẽ của thương mại quốc tế.

Theo số liệu mới nhất từ Cục Thống kê (Bộ Tài chính), hoạt động thương mại quốc tế của Việt Nam trong tháng 1/2026 ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt 88,16 tỷ USD, tăng tới 39% so với cùng kỳ năm 2025, cho thấy tín hiệu phục hồi tích cực ngay từ đầu năm.

Xuất khẩu bứt tốc nhờ nhóm hàng công nghiệp chế biến

Trong tháng 1/2026, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 43,19 tỷ USD, tăng mạnh 29,7% so với cùng kỳ năm trước. Động lực chính thúc đẩy đà tăng trưởng này tiếp tục đến từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (FDI). Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu của khu vực FDI (bao gồm cả dầu thô) đạt 33,68 tỷ USD, chiếm 78% tổng giá trị xuất khẩu toàn quốc và tăng 42,2% so với tháng 1/2025.

Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu tập trung chủ yếu vào nhóm công nghiệp chế biến, chế tạo với giá trị 38,43 tỷ USD, chiếm tỷ trọng 89%. Nhiều mặt hàng chủ lực đạt mức tăng trưởng ấn tượng:

Điện tử, máy tính và linh kiện: Đạt 9,56 tỷ USD, tăng 57,6%.

Đạt 9,56 tỷ USD, tăng 57,6%. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng: Đạt 5,43 tỷ USD, tăng 40,2%.

Đạt 5,43 tỷ USD, tăng 40,2%. Điện thoại và linh kiện: Đạt 5,66 tỷ USD, tăng 17,3%.

Đạt 5,66 tỷ USD, tăng 17,3%. Cà phê: Đạt 1,08 tỷ USD, tăng 39,5%.

Đạt 1,08 tỷ USD, tăng 39,5%. Thủy sản: Đạt 1,01 tỷ USD, tăng 30,7%.

Về thị trường tiêu thụ, Hoa Kỳ giữ vững vị thế là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch 13,9 tỷ USD. Thặng dư thương mại với thị trường này đạt 12 tỷ USD, tăng 28,6% so với cùng kỳ.

Nhập khẩu tăng mạnh khiến cán cân thương mại đảo chiều

Ở chiều ngược lại, kim ngạch nhập khẩu tháng 1/2026 đạt 44,97 tỷ USD, tăng 49,2% so với cùng kỳ năm trước. Việc nhu cầu nhập khẩu tư liệu sản xuất tăng cao đã khiến cán cân thương mại chuyển sang trạng thái nhập siêu 1,78 tỷ USD, trong khi cùng kỳ năm trước Việt Nam xuất siêu 3,17 tỷ USD.

Chỉ tiêu (Tháng 1/2026) Giá trị (Tỷ USD) So với cùng kỳ (%) Tổng kim ngạch XNK 88,16 +39,0% Kim ngạch xuất khẩu 43,19 +29,7% Kim ngạch nhập khẩu 44,97 +49,2% Cán cân thương mại -1,78 --

Phần lớn giá trị nhập khẩu tập trung vào nhóm hàng tư liệu sản xuất với 42,3 tỷ USD, chiếm 94% tổng kim ngạch. Đáng chú ý, nhập khẩu điện tử, máy tính và linh kiện tăng 70,7%, đạt 16,63 tỷ USD; nhập khẩu ô tô tăng tới 98%, đạt 1,06 tỷ USD.

Nguồn: Cục Thống kê

Trung Quốc vẫn là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với 19 tỷ USD. Mức nhập siêu từ thị trường này đạt 12,7 tỷ USD, tăng 52,1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, nhập siêu từ Hàn Quốc đạt 3,4 tỷ USD và từ ASEAN đạt 1,3 tỷ USD, cho thấy nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất trong nước đang gia tăng mạnh mẽ.