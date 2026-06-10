Xuất khẩu thép Trung Quốc đạt 10,34 triệu tấn trong tháng 5, chạm mốc cao nhất 5 tháng Xuất khẩu thép của Trung Quốc tháng 5 đạt 10,34 triệu tấn, mức cao nhất 5 tháng qua. Ngược lại, nhập khẩu quặng sắt giảm còn 97,71 triệu tấn do nhu cầu nội địa yếu.

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 9/6, hoạt động xuất khẩu thép của nước này đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ trong tháng 5/2026. Cụ thể, sản lượng thép xuất khẩu đạt 10,34 triệu tấn, tăng 8,8% so với tháng trước và xác lập mức cao nhất kể từ tháng 12/2025.

Tăng trưởng xuất khẩu trong bối cảnh nhu cầu nội địa suy yếu

Sự gia tăng đột biến của lượng thép xuất khẩu được các chuyên gia kinh tế đánh giá là hệ quả từ việc nhu cầu tiêu thụ tại thị trường nội địa Trung Quốc sụt giảm. Bên cạnh đó, biên lợi nhuận xuất khẩu được cải thiện đã thúc đẩy các doanh nghiệp đẩy mạnh đưa hàng ra thị trường quốc tế.

Dù có sự bứt phá trong tháng 5, tính chung 5 tháng đầu năm 2026, tổng lượng thép xuất khẩu của Trung Quốc đạt 44,55 triệu tấn, vẫn giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2025. Nguyên nhân chính dẫn đến sự sụt giảm trong dài hạn này là áp lực từ các biện pháp bảo hộ thương mại gia tăng tại nhiều thị trường nhập khẩu lớn trên thế giới.

Nhập khẩu quặng sắt giảm mạnh hơn dự kiến

Trái ngược với đà tăng của xuất khẩu thành phẩm, hoạt động nhập khẩu nguyên liệu đầu vào lại có dấu hiệu chững lại. Nhập khẩu quặng sắt của Trung Quốc trong tháng 5 chỉ đạt 97,71 triệu tấn, giảm gần 6% so với mức 103,9 triệu tấn của tháng 4.

Con số này thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó của thị trường (dao động từ 104 đến 110 triệu tấn). Dưới đây là bảng tổng hợp số liệu nhập khẩu quặng sắt:

Chỉ số Tháng 4/2026 Tháng 5/2026 Biến động (%) Lượng nhập khẩu (triệu tấn) 103,9 97,71 -6,0% Dự báo thị trường (triệu tấn) - 104 - 110 -

Nguyên nhân chủ yếu do các nhà sản xuất thép đang thận trọng trong việc bổ sung nguyên liệu khi ngành công nghiệp bước vào giai đoạn thấp điểm theo mùa. Thay vì tăng tích trữ tồn kho, nhiều doanh nghiệp chỉ ưu tiên mua đủ lượng quặng phục vụ vận hành sản xuất hiện tại.

Tuy nhiên, xét về tổng thể 5 tháng đầu năm, Trung Quốc vẫn nhập khẩu tới 516,26 triệu tấn quặng sắt, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước. Điều này cho thấy nhu cầu nguyên liệu dài hạn để duy trì sản xuất tại nền kinh tế lớn thứ hai thế giới vẫn ở mức tương đối cao dù có những biến động ngắn hạn.